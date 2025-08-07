Cortes de luz este viernes 8 de agosto de 2025 en Bogotá, Soacha, Funza y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 8 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y los municipios de Soacha, Funza y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 08:00 a. m. a las 05:00 p. m. De la carrera 54 a carrera 56 entre calle 65 a calle 67 – Barrio Jose Joaquin Vargas.

Localidad de Bosa

Desde las 12:30 p. m. a las 05:00 p. m. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 90 a carrera 92 – Barrio Osorio X Urbano.

Desde las 07:00 a. m. a las 11:59 p. m. De la calle 82 sur a calle 84 sur entre carrera 93 a carrera 95 – Barrio San Bernardino XXII.

Desde las 07:00 a. m. a las 11:59 p. m. De la calle 82 sur a calle 84 sur entre carrera 93 a carrera 95 – Barrio San Bernardino.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 07:45 a. m. a las 05:15 p. m. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 74 sur a calle 76 sur – Barrio La Torre.

Desde las 07:45 a. m. a las 05:15 p. m. De la vereda quiba – Barrio Quiba Bajo

Localidad de Engativá

Desde las 08:00 a. m. a las 05:00 p. m. De la calle 72 a calle 75 entre carrera 106 a carrera 109 – Barrio Garces Navas.

Localidad de Fontibón

Desde las 08:30 a. m. a las 05:00 p. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 117 a carrera 119 – Barrio San Pablo Jerico.

Desde las 06:45 a. m. a las 12:00 p. m. De la carrera 70 a carrera 72 entre calle 11 a calle 13 – Barrio Villa Alsacia

Localidad de Suba

Desde las 07:00 a. m. a las 05:00 p. m. Vereda Guaymaral – Barrio Guaymaral.

Desde las 07:30 a. m. a las 05:00 p. m. De la calle 150 a calle 152 entre carrera 113 a carrera 117 – Barrio Rincón de Santa Inés.

Desde las 08:15 a. m. a las 05:00 p. m. De la carrera 113 a carrera 115 entre calle 150 a calle 152 – Barrio Tibabuyes.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 07:30 a. m. a las 05:00 p. m. De la calle 50 sur a calle 52 sur entre carrera 31 a carrera 33 – Barrio Samore.

Localidad de Usaquén

Desde las 07:45 a. m. a las 05:00 p. m. De la calle 109 a calle 111 entre carrera 1 este a carrera 6 este – Barrio Santa Ana.

Municipios aledaños a Bogotá

Zipaquirá, Cundinamarca

Desde las 08:30 a. m. a las 05:00 p. m. De la carrera 35 a carrera 37 entre calle 7 a calle 9.

Tocancipá, Cundinamarca

Desde las 01:00 p. m. a las 05:00 p. m. Vereda Verganzo.

Funza, Cundinamarca

Desde las 09:00 a. m. a las 05:00 p. m. Vereda Florida.

Soacha, Cundinamarca

Desde las 07:15 a. m. a las 12:00 p. m. De la carrera 29 a carrera 31 entre calle 47 a calle 49 – Barrio El Arroyo.

Desde las 01:00 p. m. a las 05:30 p. m. Vereda San Carlos Florida – Barrio Altos de La Florida II Sector.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.