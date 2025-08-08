Presidenta Dina Boluarte: «No hay nada que tratar con Colombia; la isla de Santa Rosa es peruana y está dentro de su soberanía nacional»

–La presidenta peruana Dina Boluarte aseguró este jueves que no hay ningún tema limítrofe pendiente de tratar con Colombia, después de que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmara que Perú se había apropiado de una isla amazónica en la frontera entre ambos países.

Desde Japón, donde Boluarte realiza una visita oficial, dijo que la soberanía del país sobre la isla reclamada por Colombia, donde se encuentra la población de Santa Rosa de Loreto, no está en conflicto y no hay ningún tema pendiente de tratar «de ninguna manera», recordando que así lo establecen el Tratado Salomón–Lozano de 1922 y su reconfirmación en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

“Quiero llegar hacia ustedes para decirles desde Japón que mantengamos la calma y estemos unidos. Quiero además felicitar el que varias instituciones políticas, pero la sociedad en general allá en nuestro querido Perú hayan salido de manera unida para poner su voz en el tema de nuestra soberanía nacional”, afirmó la mandataria.

«No hay nada que tratar con nuestro hermano país del norte, con nuestros hermanos colombianos, de ninguna manera», sostuvo Boluarte, quien añadió que el tratado de 1922, reconfirmado en el Protocolo de Río de Janerio de 1934, «muestran que la isla Chinería, ubicada frente a la ciudad colombiana de Leticia, es peruana y está dentro de su soberanía nacional».

En su mensaje, la presidenta Dina Boluarte Zegarra hizo precisiones respecto al distrito de Santa Rosa de Loreto:

– Nuestra soberanía está respaldada por la historia y los acuerdos suscritos por ambos países.

– La población del distrito de Santa Rosa de Loreto se identifica y se manifiesta como peruana.

– No existe ningún diferendo limítrofe con Colombia.

– El Perú reafirma su compromiso con el diálogo y la defensa de su integridad territorial.

«En consecuencia, nuestra isla Chinería, con su capital, Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos, de ninguna manera. Tan es así que nuestros hermanos que están en Leticia y nuestros compatriotas que están en Santa Rosa de Loreto, así lo sienten en sus corazones y nosotros como estado, como gobierno, estamos en esa soberanía nacional desde hace más de un siglo», puntualizó la presidenta.

«No tenemos que ponernos en sobresalto porque no hay un motivo, menos tenemos un tema pendiente limítrofe con nuestros hermanos vecinos en la región. Un abrazo desde el país del sol naciente hasta nuestro hermoso país de Perú», finalizó.

En medio de la tensión generada por recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, viajó este jueves a la isla de Santa Rosa, en la región Loreto, para reafirmar la soberanía peruana.

«Ratificamos que la soberanía en el distrito de Santa Rosa de Loreto está respaldada en la historia y en la presencia de las instituciones del Estado peruano en esta jurisdicción», expresó Arana.

El premier recalcó que el Perú es un país con vocación de diálogo y paz, pero firme en la defensa de su territorio. «El Perú sabe resolver los problemas con vocación de paz; sin embargo, siempre hemos sido firmes en la defensa de nuestros territorios e intereses y no existe ningún diferendo limítrofe con Colombia», agregó.

“Reiteramos que no existe discusión alguna sobre la soberanía de Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto ni en ninguna de nuestras fronteras”, precisó Arana al rechazar “categóricamente” las declaraciones del presidente colombiano.

Arana también instó a los líderes sudamericanos a centrar sus esfuerzos en temas de desarrollo e integración, en lugar de disputas bélicas.

«América del Sur requiere enfocarse en el desarrollo, las inversiones, la modernización de nuestra infraestructura, la lucha contra la pobreza y la salud. Es en eso en lo que los jefes de Estado deben concentrar sus esfuerzos», pidió.

Finalmente, pidió calma a la ciudadanía y reiteró que no existe ninguna discusión sobre la soberanía del Perú.

«El pueblo peruano debe tener la seguridad y la plena confianza de que nuestro gobierno está velando por los intereses nacionales, la defensa de la soberanía y la integridad territorial. ¡Viva Santa Rosa de Loreto, viva el Perú!», aseguró.

Existe una disputa histórica entre Colombia y Perú sobre la línea fronteriza en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce y genera nuevas islas. Lima defiende que la de Santa Rosa está en su territorio y que sus habitantes son peruanos.

«Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona», dijo este jueves el presidente de Gustavo Petro.

El mandatario acusó el martes al Gobierno de Perú de haberse «apropiado» de Santa Rosa de Loreto al darle categoría de municipio a una población administrada por el Estado peruano desde hace más de medio siglo, en una zona que actualmente está unida a la isla Chinería.

Santa Rosa se encuentra en una isla en mitad del río Amazonas y junto a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) componen la triple frontera que estos tres países comparten en el río Amazonas.

Para Perú se trata de una parte más de la isla Chinería y se encargó de administrar está población desde sus inicios sin oposición de Colombia, que ahora sostiene que se trata de una isla independiente cuya soberanía debería ser asignada en una comisión binacional. (Información DW).