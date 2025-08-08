Trump autoriza uso de la fuerza militar para combatir los cárteles de la droga latinoamericanos

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó en secreto una directiva para que el Pentágono pueda usar a las fuerzas armadas en el combate contra los cárteles de América Latina, afirmó este viernes el diario The New York Times.

También consideró que esta es la decisión más agresiva que ha tomado el mandatario desde que declaró a los cárteles como organizaciones terroristas con el fin de frenar por completo el tráfico de drogas, en particular el fentanilo.

Según el reporte, la orden secreta proporciona una base oficial para que se realicen operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles, lo que conlleva diversos riesgos legales que ya son analizadas por el Ejército.

Por ejemplo, señaló, se debate si se puede considerar como un «asesinato» el hecho de que las fuerzas militares de EE.UU. actúen por fuera de conflictos armados y maten a civiles sospechosos de haber cometido delitos y que no representen una amenaza inminente.

Explicó que esta discusión se debe a que la nueva directiva de Trump pretende que los militares capturen o maten directamente a personas involucradas en el tráfico de drogas, a pesar de que especialistas advierten que, en la lucha contra las drogas, sólo se pueden bloquear activos en EE.UU. de las personas sospechosas de formar parte de los cárteles, así como negarles visas o permisos para hacer negocios, pero no es legal realizar operaciones militares como si se tratara de una guerra.

El matutino recordó que, desde que asumió por segunda vez como presidente de EE.UU. el pasado 20 de enero, Trump ya desplegó a la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera con México para frenar el tráfico de drogas y de inmigrantes, además de que declaró como organizaciones terroristas a cárteles mexicanos y venezolanos por considerar que representan una amenaza a la seguridad nacional.

Agregó que EE.UU. ya realizó en el pasado operaciones militares en otros países relacionadas con el combate al narcotráfico, y en algunos casos superaron los límites legales, pero siempre se llevaron a cabo como parte de acuerdos para apoyar a autoridades locales.

Pero en este caso, consideró, los ataques serían unilaterales y enfrentarían a los militares de EE.UU. con organizaciones que cuentan con armamentos y financiamiento sólidos, lo que a largo plazo fortalecería la estrategia de Trump para utilizar al Ejército de una manera más agresiva para consolidar sus políticas en materia de seguridad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre esta medida de Trump durante su habitual conferencia de prensa, pero minimizó el impacto de la militarización del combate al narcotráfico en el país vecino.

«No tiene que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país, (sería) al interior de Estados Unidos», afirmó al descartar la posibilidad de que ingresen tropas de ese país en México. (Información RT).