Durante operativo de espacio público, se retiraron 277 llantas en Tunjuelito

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito.

Cada año, en Bogotá se desechan alrededor de 1,5 millones de llantas, y cerca del 30 % termina arrojado en calles, parques y humedales. Esta práctica, además de deteriorar el paisaje urbano, pone en riesgo la salud pública y puede acarrear sanciones de hasta 10 salarios mínimos diarios legales vigentes. En un reciente operativo, fueron retiradas 277 llantas del espacio público en la localidad de Tunjuelito.

Con el objetivo de combatir esta problemática, la Alcaldía Local de Tunjuelito, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Secretaría Distrital de Ambiente, adelantaron la jornada de recolección ‘Llantatón’, en la que fueron retiradas 277 llantas de puntos críticos de la localidad.

El abandono de llantas genera múltiples riesgos: favorece la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue y fiebre amarilla, sirve de refugio para roedores y, en algunos casos, conduce a su quema ilegal para extraer acero, liberando gases altamente contaminantes.

“En Tunjuelito trabajamos por la recuperación de nuestro espacio público y por la protección de la salud de nuestros vecinos. Las llantas no solo afectan la imagen de nuestros barrios, también representan un riesgo para todos. Invitamos a la ciudadanía a entregarlas de manera responsable y a sumarse a nuestras jornadas de ‘Llantatón’”, afirmó Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa Local de Tunjuelito,

En Bogotá adelantamos acciones no solo contribuyen a la limpieza de los barrios, sino que también mejoran la movilidad, reducen puntos inseguros y promueven el aprovechamiento sostenible de los residuos.