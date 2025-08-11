Altas cortes y la Rama Judicial lamentan muerte de Miguel Uribe; llaman a la ciudadanía a mantener la serenidad, evitar la polarización y rodear las instituciones

–La Rama Judicial de Colombia, encabezada por la Corte Suprema y la Corte Constitucional, junto a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, lamentó profundamente y condenó de manera enérgica el asesinato del Senador de la República y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. En un comunicado conjunto, la Rama Judicial expresó sus más sentidas condolencias a su familia, amigos y allegados, acompañándolos en este momento de dolor, y reiteró «el compromiso con la defensa irrestricta de los derechos fundamentales, en especial el derecho a la vida, pilar esencial de toda sociedad democrática».

En el escrito expresan que confían en el trabajo de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones necesarias que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones que correspondan conforme a la ley. Este acto de barbarie no solo arrebata una vida, sino que atenta contra los principios esenciales de la convivencia pacífica y del respeto por las instituciones.

«Reafirmamos que en un Estado de Derecho, el diálogo, el respeto por la diferencia y el fortalecimiento de las instituciones son las únicas vías legítimas para la resolución de los conflictos. La violencia, en cualquiera de sus formas, es inadmisible y debe ser rechazada categóricamente por todos los sectores de la sociedad», precisan.

Finalmente, «las Altas Cortes, en unidad, junto a la Jurisdicción Especial para la Paz y todos los servidores judiciales del país hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la serenidad, evitar la polarización y rodear las instituciones democráticas. Solo mediante el respeto mutuo, el imperio de la ley y un compromiso firme con la paz podremos avanzar hacia una Colombia más justa, segura y reconciliada».

Firman:

Octavio Augusto Tejeiro Duque Presidente Corte Suprema de Justicia

Jorge Enrique Ibáñez Najar Presidente Corte Constitucional

Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo Presidente Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Luis Alberto Álvarez Parra Presidente Consejo de Estado

Jorge Enrique Vallejo Jaramillo Presidente Consejo Superior de la judicatura

Alejandro Ramelli Arteaga Presidente Jurisdicción Especial para la Paz