Capacitación virtual gratuita sobre propiedad horizontal y tenencia de mascotas este 13 de agosto

Foto: IDPYBA.

¿Vives en un conjunto residencial y tienes animales de compañía? ¿Has tenido inconvenientes por ladridos, desechos o el uso de zonas comunes? Para resolver estas y otras inquietudes, la Alcaldía Local de Chapinero realizará una jornada o curso virtual de capacitación ciudadana este miércoles 13 de agosto de 2025 a las 5:00 p. m. ¡Participa es gratis!

La actividad de capacitación o curso, titulado “Hablemos claro: reglas y convivencia en propiedad horizontal con animales”, busca brindar herramientas prácticas a residentes, administradores y cuidadores de animales para mejorar la convivencia y fortalecer el respeto por las normas dentro de espacios compartidos.

Durante la jornada, los asistentes conocerán cuáles son sus derechos y deberes frente a la tenencia de animales en propiedad horizontal, qué dice la normatividad vigente sobre el uso de zonas comunes, y cómo manejar de forma adecuada posibles conflictos entre vecinos.

La capacitación es totalmente gratuita, se realizará de forma virtual a través de las redes sociales de la Alcaldía Local de Chapinero y requiere inscripción previa a través del formulario habilitado, ingresando aquí.

Esta iniciativa hace parte del compromiso de las entidades de Bogotá, con la promoción del bienestar y la protección de los animales de compañía.

Conoce más detalles de la jornada o curso virtual de capacitación ciudadana, «Hablemos claro: reglas y convivencia en propiedad horizontal con animales”, en la siguiente pieza gráfica de la Alcaldía Local de Chapinero: