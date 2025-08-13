Cuatro establecimientos sancionados en operativo espacio público en La Favorita

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá se tomaron el sector de La Favorita, en la localidad de Los Mártires en el centro de Bogotá para hacer cumplir una acción popular que exige solucionar la ocupación indebida del espacio público. Durante el operativo cuatro locales fueron cerrados por ocupar indebidamente el espacio público.

La intervención, que se desarrolló en medio de un dispositivo de seguridad con más de 50 funcionarios, mantuvo cerrada durante varias horas la calle 16 entre carreras 15 y 17, con presencia de uniformados de la Policía en cada esquina, controles a transeúntes y vehículos, e inspecciones a establecimientos comerciales.

La jornada inició de manera controlada, pero a medida que los agentes de tránsito comenzaron a retirar e inmovilizar motocicletas estacionadas sobre andenes y zonas peatonales, surgieron las primeras reacciones de inconformidad.

Algunos ciudadanos protestaron argumentando que las motos no afectaban el paso y que el procedimiento era excesivo. Los reclamos se tornaron más acalorados, con gritos y discusiones que obligaron a la Policía a reforzar el perímetro para evitar alteraciones del orden.

En ese ambiente de tensión, un hombre, visiblemente molesto por la intervención, se dirigió hacia una grúa de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y, utilizando un objeto contundente, golpeó con fuerza uno de los vidrios del vehículo.

El hecho, ocurrido a plena vista de uniformados y transeúntes, generó un momento de agitación en el lugar. De inmediato, la Policía de Bogotá lo redujo y procedió a su captura por el delito de daño en bien ajeno, situación que incrementó las expresiones de molestia de algunos asistentes al operativo.

“Las decisiones judiciales se respetan. Esta acción popular es de obligatorio cumplimiento y no vamos a permitir que nadie, con actos violentos o de sabotaje, intente frenar el trabajo de las autoridades”, advirtió el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo.

Por otro lado, durante la megatoma, dos ciudadanos extranjeros fueron trasladados a Migración por no presentar la documentación de permanencia en el país.

Asimismo, cuatro establecimientos de venta de repuestos para motos fueron suspendidos por que no cumplían con los permisos y requisitos legales para su funcionamiento, y ocho motocicletas fueron inmovilizadas.

La intervención se concentró en la recuperación del espacio público y control de receptación y microtráfico debido a las múltiples quejas de vecinos por la obstrucción peatonal y vehicular.

Estas acciones devuelven el espacio a la gente, fortalecen la seguridad, y reducen focos de criminalidad en esta zona de la localidad de Los Mártires en el centro de Bogotá.