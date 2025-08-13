Petro responde a Álvaro Uribe: «Esta lleno de veneno»

–El presidente Gustavo Petro respondió este miércoles al expresidente Álvaro Uribe Vélez que lo responsabilizó del asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe. Sin embargo, no hace alusión tácita a este crimen, sino al genocidio de la UP y al asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón.

«Álvaro Uribe esta lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del estado en él», escsribió en su cuenta en X el jefe del Estado.

Y agrega: «Incluso que hoy hace 26 años asesinaron a Jaime Garzón por instigación de un asesor de su gobierno, y asigna como responsable al gobierno actual, cuando sabe que los indicios apuntan a los mismos que asesinaron a la UP».

Finalmente Petro le dice a Uribe Vélez: » Ahora gente subjudice como antaño, marca la línea de la extrema derecha».

El presidente Gustavo también trinó:

Hace 26 años asesinaron a Jaime Garzón por decir la verdad. Un asesor del DAS, departamento de la presidencia, ordenó a los paramilitares asesinarlo

Por decir esto, asesinaron a Jaime Garzón, desde el gobierno.

Después del análisis judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se condena al estado por la muerte de más de 6.000 militantes de la UP. Aquí ante un feretro, se burlan otra vez de la justicia. Cometieron un genocidio político, no lo oculten

Exxelenye defensa de Mqryha Peralta y desastroso periodismo. El plan departamental de aguas de la Guajira fracasó desde el gobierno de Uribe, porque supeditó el agua al carbón y no a las personas y lo supeditó al clientelismo mafioso.

Empieza la ampliación de la pista aérea de Bahía Solano, Chocó. Mientras por alla gritan "Fuera", por aquí gritan "reelección". Ni fuera para el proyecto de la Vida, quieren que entren los espectros de la muerte. Y reelección sí, del proyecto de la Vida, la Democracia y la…

¿Qué fue lo que afirmó el expresidente Álvaro Uribe Vélez?

«Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el Presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir. En su señalamiento rabioso el Presidente de la República quiso ignorar la contribución que al proceso de paz con el M19 dieron el expresidente Turbay y Diana, la madre de Miguel, asesinada por el narcoterrorismo», precisó Uribe Vélez en su nota que fue leída en el homenaje póstumo que se le tributó en el Congreso, momentos antes de sus exequias, por el director del partido Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo.

El exmandatario también indicó que «en la historia del magnicidio de nuestra Patria ha habido odios políticos y acciones criminales, pero estamos ante el caso excepcional del discurso presidencial, instigador» y subrayó que «la instigación presidencial ha resonado en los oídos de los terroristas que responden con la advertencia de que continuará la desaparición de la oposición».

Además señaló que «el mundo debe saber que es inaceptable la tesis socorrida del régimen de recordar el genocidio contra la Unión Patriótica para tapar este magnicidio y los desafíos amenazantes sobre la oposición».

Luego, Uribe Vélez sí hizo referencia al magnicidio de la Unión Patriota:

«Ningún presidente de Colombia fue instigador contra la Unión Patriótica. Durante mi ejercicio presidencial, los dirigentes de la oposición, como los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, tuvieron las mismas garantías de seguridad que mis más cercanos colaboradores. Ninguno fue asesinado».

«Recuerdo que por informes de posibles amenazas al entonces congresista Petro, Luis Carlos Restrepo, Comisionado de Paz, advirtió a los paramilitares sobre el peso de la autoridad del Gobierno».

«Me obligo a recordar, ante el argumento engañoso de la instigación del Presidente de la República, que durante mi desempeño como Gobernador de Antioquia fueron eficazmente protegidos los diputados de la Unión Patriótica».

Posteriormente, Álvaro Uribe Vélez aseguró que «silenciaron la voz de Miguel, que hoy retumbaría por dentro y allende las fronteras, para denunciar la nefasta Alianza Binacional con la narco tiranía de Maduro».

Y pasó a «interpretar el pensamiento de Miguel sobre este peligroso episodio del modo siguiente»:

«El presidente Petro pone a nuestras Fuerzas Armadas a correr el riesgo de defender la tiranía narco comunista de Maduro, que puede ser objetivo de la acción armada de los Estados Unidos. Y ya que se habla de ejércitos hermanos, es muy importante que el ejército de Venezuela no corra ese riesgo y saque definitivamente a Maduro. Que nuestras Fuerzas Armadas hagan una reflexión para no participar en ese riesgo. Esa área ya le ha abierto corredores

al ELN para ingresar a puntos al interior del país donde no habían podido llegar.

El Gobierno Nacional alega que para atacar a un Estado de la región se requiere la autorización de los demás Estados.

Lo anterior no es aplicable en este caso porque no se trata de una amenaza a un Estado, sino de la defensa frente a unos criminales como Maduro, Diosdado y compañía, cabezas de una organización terrorista, que son victimarios de los pueblos de Venezuela, de los Estados Unidos, de Colombia y otros que también sufren el flagelo de la droga», puntualizó.