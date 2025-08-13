¿Por qué el presidente Petro y ningún representante del Gobierno hizo presencia en funeral de Miguel Uribe?

–El presidente Gustavo Petro no asistió al funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, porque la familia no lo invitó y concretamente, le pidió al mandatario y a los demás integrantes del Gobierno Nacional, no hacerlo.

Al respecto, el jefe del Estado escribió en su cuenta en X: «No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe, sea tomado por los partidarios del odio».

En el mismo sentido se pronunció la vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, quien subrayó que en coherencia con ello no asistiría a las honras fúnebres.

«Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré a las Honras Fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá», precisó en la misma red social.

«Desde la @ViceColombia, acompaño con solidaridad y respeto el dolor que hoy embarga a sus seres queridos, deseándoles fortaleza en este difícil momento», añadió.

Finalmente, Francia Márquez hizo «un llamado al país a unirnos, a mantener la esperanza y a trabajar juntos por la reconciliación y la paz».

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que la familia de Miguel Uribe le manifesto que «era mejor que ni el presidente ni el gobierno estuvieran presentes en esas horas de dolor”.

“He mantenido comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe y allegados a la familia. Fui en representación del gobierno este lunes. Ayer en la tarde expresé el interés del presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres a lo cual la familia, después de haberlo pensado un tiempo, decidió que era mejor que ni el presidente ni el gobierno estuvieran presentes en esas horas de dolor. Por lo tanto, el gobierno ni el Presidente asistirán debido a esa petición de la familia. Seguimos entonces orando por Miguel”, precisó Benedetti.