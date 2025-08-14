Bahía Solano tendrá hospital de segundo nivel

Foto: Presidencia de la República

Un hospital público de segundo nivel, único en el litoral pacífico en el Choco, ya cuenta con planos y dinero para empezar su modernización.

Así lo confirmó este miércoles 13 el presidente Gustavo Petro en Bahía Solano (Chocó), a donde se trasladó para presentar el proyecto de modernización del aeródromo que beneficiará a más de 11.400 habitantes.

El hospital de segundo nivel, único en todo el litoral pacífico chocoano, representa un incremento de los servicios de salud a la población misma, señaló el mandatario.

“Aquí, decían, tienen que irse en avioneta, en ambulancia aérea. Sí, porque la ley 100, que es lo que estamos tratando de reformar y el Congreso y las élites económicas no han querido, produjo esto”, subrayó el presidente.

El mandatario explicó a las comunidades cómo se acabaron los servicios de salud y se perdieron billones de pesos públicos porque las EPS, cuyos dueños no tiene clínicas en el municipio, usan el dinero público para dar al paciente un servicio carísimo, en avioneta, con acompañante y a un lugar lejano.

¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas y niños y niñas mueren si se hubieran atendido a tiempo o incluso hubiéramos prevenido la enfermedad?, preguntó. “Hubiera salido más barato tener el hospital aquí hace tiempo. Muchísimo más barato. Pero como el hospital era o sería o es en este momento público, pues no es negocio”.

Chocó debe reducir mortalidad infantil

El mandatario advirtió que el detrimento de la niñez del Chocó o de la Guajira o de otras regiones de Colombia tiene que ver con el sistema de salud.

“En muchos departamentos se ha logrado reducir la mortalidad infantil, miles de niños que ya no mueren y antes sí morían. Pero en unas regiones no baja tanto como en el Chocó.”

El presidente Petro instó a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, a que dé el paso para que todos los puestos de salud en el Chocó sean públicos y que, en una región que todavía es débil, se pueda reducir la mortalidad infantil.

Esto implica, explicó, inversiones, una acción del Estado y una solución diferente a la que dio la Ley 100 que sólo terminó con el hospital aquí, lo destruyó y con ello, parte de la salud.

“No sólo es un hospital, es que se pueda prevenir todas las posibilidades de la enfermedad. Tiene que haber equipos de salud preventiva”.

El presidente recordó que se está acondicionando el Buque Hospital contratado por el gobierno y presentado por la Armada Nacional el pasado 22 de julio.

“Ahora se está acondicionando, le están poniendo los aparatos de salud que se necesitan para que recorra, desde el mes de enero, todo el litoral pacífico. Ese va a ser su campo de maniobra, de tal manera que venga y vaya con personal médico capaz profesionalmente, y que complemente lo que será aquí el hospital de segundo nivel, pero en muchos caseríos y municipios que dan hacia el mar. Será una solución porque ni siquiera han tenido servicio de salud. Entonces ya tenemos un hospital que tendrá que empezar a construirse, está viabilizado”.