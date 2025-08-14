Congresista Julio Cesar Triana se salvó de atentado criminal en el Huila

–El representante a la Cámara de Cambio Radical por el Huila, Julio César Triana, fue víctima de un atentado mientras regresaba a Neiva tras cumplir una agenda política con comunidades del municipio de La Plata. El ataque ocurrió hacia las 6:00 p. m. de este miércoles cuando varios hombres armados intentaron detener el vehículo en el que se movilizaba en la vía hacia la localidad de Paicol.

Según lo estableció el congresista, ante la negativa de detenerse, los atacantes abrieron fuego con fusiles y pistolas 9 mm, impactando en ocho ocasiones la camioneta. En el vehículo se encontraban el representante, tres miembros de la Policía Nacional, un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Triana indicó que con las llantas pinchadas y sin reducir la velocidad, todos lograron llegar sanos y salvos a la Estación de Policía de Paicol.

«A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos», precisó.

? URGENTE | Hace pocos minutos fuimos víctimas de un atentado con armas de fuego, mientras salíamos del municipio de La Plata, Huila. En este momento nos dirigimos al municipio de Paicol y requerimos de manera inmediata el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.… pic.twitter.com/Y0joUoDOaH — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 13, 2025

En un comunicado, el Representante Triana recordó que había denunciado reiteradamente amenazas en su contra, así:

-25 de mayo de 2024 : recibió llamadas y mensajes anónimos señalándolo como «enemigo de la paz’ por su respaldo a la Fuerza Pública

-2 de octubre de 2024: amenazas directas contra su Vida y la de su familia a través de WhatsApp_

-12 de agosto de 2025- las disidencias de las FARC del frente «Rodrigo Cadete» lo declararon «obJetivo militar» junto con otros congresistas del Huila.

Triana indicó que pese a estas advertencias, la Unidad Nacional de Protección (UNP) negó el fortalecimiento de sus esquemas de segundad, desatendiendo las recomendaciones de la Policía Nacional. Las solicitudes fueron:

-Petición formal remitida a la CIDH y trasladada a la IJNP , negada por la entidad.

-Recurso de reposición, negada por la entidad.

-Nueva solicitud en junio de 2025, con respuesta de realizar «un nuevo estudio’, dilatando el proceso.

Finalmente, el Representante a la Cámara agradeció la pronta acción de la Policía Nacional y del Ejército tras el atentado, y pidió al Gobierno Nacional que garantice la seguridad de todos los miembros de la oposición en Colombia.

El gobernador del Huila Rodrigo Villalba acompañó el retorno del congresista:

Hoy, desde la base aérea de la Novena Brigada, recibimos con gran alivio y satisfacción al representante Julio César Triana, sano y salvo, luego del atentado que rechazamos y condenamos con determinación. Como estaba previsto, realizaremos el Consejo de Seguridad en La Plata, con… pic.twitter.com/obB0Na2LvI — Rodrigo Villalba Mosquera (@rovillalba) August 14, 2025