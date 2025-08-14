Petro pide a colombianos no caer en la trampa de la violencia: ‘Asesinos de Miguel Uribe no pueden salir victoriosos’

–Desde Bahía Solano, Chocó, el presidente Gustavo Petro exhorto este miércoles a los colombianos a “no caer en la trampa de la violencia. Los asesinos del senador Uribe, como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas, no pueden salir victoriosos”.

En el acto de entrega del proyecto de modernización del aeródromo del municipio de Bahía Solano, el mandatario advirtió que “cuando encienden el odio en el corazón de un colombiano, los que están ganando son los asesinos. Y ese colombiano debería saber que quien prende el odio en su corazón, es realmente quien está matando a la gente en Colombia”.

Manifestó que, “aunque hay dificultades, problemas, siempre los habrá, nunca tendremos un camino fácil. Problemas como los que ya estamos viendo. No me quiero expresar demasiado, pero a veces uno cree que los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que los asesinos quisieran que salieran”.

Pidió a los colombianos reflexionar, “porque los asesinos, pareciera que quisieran que nos matemos entre nosotros mismos. Y en esa trampa no podemos caer, porque ya la historia sí que nos ha enseñado durante décadas –yo diría siglos– lo que significa ese matarnos entre nosotros mismos”.

También advirtió que otra forma de violencia es la práctica ilegal de la compra de votos: “Y entonces llevan a una persona a votar por quien no sabe, ni siquiera quién es, y a veces termina siendo su propio verdugo, solo porque ofrecen un primer dinero muy pequeñito en el día de votación”.

Con esa práctica, añadió “caemos en una especie de abismo que se va llenando de sangre y de violencia, porque la juventud busca qué hacer. Y no siempre encuentra ese qué hacer de manera digna, no encuentra el colegio, no encuentra la universidad, no encuentra la salida para su propio vivir, ni siquiera el amor a veces se encuentra”.

Lo que lleva a que terminemos “en lo que en muchas regiones está Colombia, matándonos entre nosotros mismos. La salida de eso se llama transformar el territorio. Aquí lo dijimos: no se puede hacer solo con la comunidad, tiene que estar el Estado, pero el Estado tampoco lo puede hacer solo, tiene que estar la comunidad, es una especie de alianza”.