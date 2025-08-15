Sancionan a Almacenes Éxito con multa de $691 millones por vulnerar derechos de consumidores

–La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Investigaciones de protección al Consumidor, sancionó con una multa de $691.456.512 a Almacenes Éxito S.A., tras haber comprobado la vulneración de los derechos de las y los consumidores. La medida se aplicó como resultado de las visitas de inspección ejecutadas a los establecimientos de comercio Éxito Calle 80, Éxito Gran Estación y en el sitio web de Almacenes Éxito, los días 18 de julio y 16 de septiembre de 2024.

Según el informe de la Superindustria, las infracciones identificadas fueron las siguientes:

-No haber señalado visualmente el precio total de los productos ofrecidos en el mercado. Esta situación habría afectado el derecho de los consumidores a recibir información mínima sobre estos valores, con el fin de comparar las distintas opciones ofrecidas en el mercado y, de esta forma, haber podido adoptar decisiones razonadas y adecuadas, de acuerdo con sus necesidades y su presupuesto.

-Haber exigido la tirilla de pago/factura y/o documento equivalente para hacer efectiva la garantía legal. Con ello, Éxito impuso una carga adicional a los consumidores, al establecer un requisito adicional, no previsto por la normativa. La infracción descrita se presentó en uno de sus establecimientos de comercio y en su canal de comercio electrónico (página web).

-Haber realizado promociones, sin indicación del número de productos e incentivos disponibles. Esta situación habría afectado la decisión de consumo de sus destinatarios y su experiencia de compra, al generarse un error o confusión en los términos de acceso a la oferta.

-No haber exhibido el aviso de disponibilidad de vueltas correctas en el área de cajas registradoras. Esta omisión habría impedido que los consumidores comprendieran de manera sencilla el derecho que les asistía a recibir vueltas exactas al momento de realizar la transacción. El no cumplimiento de esta obligación puede llevar a que los consumidores acepten un menor valor al que les corresponde de cambio, y ver afectada de manera negativa su experiencia de compra.

La Superintendencia advirtió que en el caso de Almacenes Éxito, existen antecedentes en la autoridad por infracciones al régimen de protección al consumidor, por lo que el historial de reincidencia fue un factor determinante en la dosimetría de esta sanción.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la directora de Investigaciones, y de apelación ante la superintendente delegada para la Protección al Consumidor.