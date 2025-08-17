Cárcel para dos agresores de animales en tiendas de mascotas de Bogotá

–(Foto Nala). Con base en las pruebas aportadas por un fiscal de la Seccional Bogotá, apoyado por el Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), jueces penales de conocimiento condenaron a dos agresores de perros en tiendas de mascotas ubicadas en el occidente y noroccidente de la ciudad

Por causarle la muerte a una canina de raza cocker spaniel, de nombre ‘Nala’, Debora Alexandra Torres Altahona fue condenada a 15 meses de prisión por el delito de maltrato animal.

La mujer, empleada de un local de mascotas ubicado en el barrio Bosque Popular, bañaba a ‘Nala’ y no se percató que se estaba asfixiando con una cuerda. Producto de las heridas la canina murió.

La sentenciada no aceptó los cargos que en su momento le imputó la Fiscalía.

Maltrato contra Tony

Mientras tanto, Mauricio Martín Tiboche fue sentenciado a seis meses de prisión y declarado responsable del delito de maltrato animal por golpear y causarle la muerte a un perro de raza schnauzer, llamado ‘Tony’.

La agresión ocurrió el 14 de diciembre de 2023, en un establecimiento de comercio ubicado en el barrio Santa Cecilia de la localidad de Suba. En su momento, el hombre aceptó el cargo imputado por la Fiscalía.