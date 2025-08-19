    • Bogotá

    Pilas con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 19 al 24 de agosto de 2025

    Conoce las marchas y manifestaciones en Bogotá del 19 al 22 de agosto de 2025Foto: Secretaría de Gobierno

    Es por esto que la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 19 al  24 de agosto de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

    Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

    Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

    Agenda de movilizaciones en Bogotá del 19 al 24 de agosto de 2025

    Martes 19 de agosto

    • 6:00 a. m. – Plantón: por malla vial Olarte y Villa del Rio
      Terminal del Sur (Bosa)
    • 6:00 a. m. – Plantón de bicitaxistas
      Avenida Cuidad de Cali con Calle 38 Sur (Kennedy) 

    Miércoles 20 de agosto

    • 8:00 a. m. – Caravana / Rodada: Gran movimiento del gremio de taxistas en Bogotá
      CC Mall Plaza costado norte (Los Mártires)
    • 9:00 a. m. – Plantón: ¡Mitin! La dignidad laboral se construye en sociedad.
      Archivo Sindical Ministerio del Trabajo Carrera 7 #31-10
      Convoca: SINVIGSEC
    • 4:00 p. m. – Plantón: Velatón por la vida y la libertad
      Plaza de Bolívar 

    Jueves 21 de agosto

    • 8:00 a. m. – Plantón por la defensa de lo público – No a la tercerización en la SDIS
      Carrera 7 # 32-12
      Convoca: Sintradistritales CUT 

    Domingo 24 de agosto

    • 3:00 a. m. – Plantón: por el transporte digno en las madrugadas
      Parque Lourdes
      Convoca: Before

    Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá 

    • Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
    • Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
    • Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

