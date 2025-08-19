Pilas con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 19 al 24 de agosto de 2025

Foto: Secretaría de Gobierno

Es por esto que la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 19 al 24 de agosto de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Agenda de movilizaciones en Bogotá del 19 al 24 de agosto de 2025

Martes 19 de agosto

6:00 a. m. – Plantón: por malla vial Olarte y Villa del Rio

Terminal del Sur (Bosa)

Terminal del Sur (Bosa) 6:00 a. m. – Plantón de bicitaxistas

Avenida Cuidad de Cali con Calle 38 Sur (Kennedy)

Miércoles 20 de agosto

8:00 a. m. – Caravana / Rodada: Gran movimiento del gremio de taxistas en Bogotá

CC Mall Plaza costado norte (Los Mártires)

CC Mall Plaza costado norte (Los Mártires) 9:00 a. m. – Plantón: ¡Mitin! La dignidad laboral se construye en sociedad.

Archivo Sindical Ministerio del Trabajo Carrera 7 #31-10

Convoca: SINVIGSEC

Archivo Sindical Ministerio del Trabajo Carrera 7 #31-10 Convoca: SINVIGSEC 4:00 p. m. – Plantón: Velatón por la vida y la libertad

Plaza de Bolívar

Jueves 21 de agosto

8:00 a. m. – Plantón por la defensa de lo público – No a la tercerización en la SDIS

Carrera 7 # 32-12

Convoca: Sintradistritales CUT

Domingo 24 de agosto

3:00 a. m. – Plantón: por el transporte digno en las madrugadas

Parque Lourdes

Convoca: Before

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá