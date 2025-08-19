Pilas con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 19 al 24 de agosto de 2025
Foto: Secretaría de Gobierno
Es por esto que la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 19 al 24 de agosto de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!
Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.
Agenda de movilizaciones en Bogotá del 19 al 24 de agosto de 2025
Martes 19 de agosto
- 6:00 a. m. – Plantón: por malla vial Olarte y Villa del Rio
Terminal del Sur (Bosa)
- 6:00 a. m. – Plantón de bicitaxistas
Avenida Cuidad de Cali con Calle 38 Sur (Kennedy)
Miércoles 20 de agosto
- 8:00 a. m. – Caravana / Rodada: Gran movimiento del gremio de taxistas en Bogotá
CC Mall Plaza costado norte (Los Mártires)
- 9:00 a. m. – Plantón: ¡Mitin! La dignidad laboral se construye en sociedad.
Archivo Sindical Ministerio del Trabajo Carrera 7 #31-10
Convoca: SINVIGSEC
- 4:00 p. m. – Plantón: Velatón por la vida y la libertad
Plaza de Bolívar
Jueves 21 de agosto
- 8:00 a. m. – Plantón por la defensa de lo público – No a la tercerización en la SDIS
Carrera 7 # 32-12
Convoca: Sintradistritales CUT
Domingo 24 de agosto
-
3:00 a. m. – Plantón: por el transporte digno en las madrugadas
Parque Lourdes
Convoca: Before
Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá
- Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
- Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.