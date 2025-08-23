Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes tiene un avance de 99,97%

Foto: Secretaría de Integración Social.

La Contraloría de Bogotá y la Personería de Bogotá realizaron una visita al proyecto de construcción del Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes, ubicado en la localidad de Suba, con el objetivo de verificar el avance de la obra que va en un 99,97 %.

Juliana Sánchez, subsecretaria Técnica de Integración Social, manifestó: »Tenemos más del 99 % de avance y estamos cerca de abrir sus puertas para que la ciudadanía de la localidad de Suba pueda acceder a servicios como jardín infantil, el centro integrante de atención externa, comedor comunitario, aulas polivalentes para distintos servicios de formación y un hermoso teatro para impulsar las actividades culturales y recreativas aquí en la localidad. Con estos servicios esperamos beneficiar a personas de esta hermosa localidad de Suba”.

Mauricio Dávila Valenzuela, director sectorial de Integración Social de la Contraloría de Bogotá expresó: “La obra ha logrado avanzar y, a través del programa Vamos a la Obra de la Contraloría de Bogotá, se ha logrado gestionar con las otras entidades para permitir que en unos dos meses, si logramos la gestión correspondiente, se logre inaugurar y sea un beneficio para la comunidad de la localidad”. A su vez, Francia Romero, personera delegada indicó: “Hemos logrado un avance muy significativo y, lo más importante, se garantizará la atención a las personas de esta localidad. Este tipo de obras son fundamentales, ya que en materia de seguridad social y servicios, este sector es una comunidad vulnerable que ahora podrá ser atendida”.

Durante el recorrido a la obra, los entes de control revisaron los tres niveles de la infraestructura, que contempla un área construida de 7.880 metros cuadrados, y en donde la comunidad se beneficiará de diferentes servicios sociales, beneficiando un total de 1.651 personas.