Con proyecto de ley, MinTic propone subsidiar el internet para familias de estrato 1

El ministro TIC, Julián Molina, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Internet Solidario’, que busca desarrollar el derecho fundamental al acceso al Internet, y convertir el Internet fijo en un servicio público domiciliario para todos los colombianos.

Como parte del proyecto, los hogares del estrato 1 registrados en el Sisbén A, con acceso a servicios de energía y con estudiantes activos, podrán recibir un subsidio de hasta el 55 % del valor total de su factura.

Entre los puntos clave de la iniciativa se encuentra que los hogares de estratos 5 y 6, junto con grandes empresas comerciales e industriales, contribuyan con un 30 % adicional en su factura de Internet fijo para subsidiar el acceso a este servicio esencial a los sectores más vulnerables del país.

“El acceso a internet no debe ser un lujo sino un prerrequisito para la inclusión social, la equidad y la participación plena en la vida económica, política, educativa y cultural. Con este proyecto lograremos asegurar el derecho fundamental que tienen todos los colombianos de acceder a Internet de calidad y así disminuir la pobreza de Internet, que en Colombia se calcula en un 22 %”, manifestó el ministro.

Con esta iniciativa, el Ministerio de las TIC avanza en su lucha por reducir la pobreza digital en el país, buscando alternativas para garantizar un mayor acceso al internet, en especial en los hogares que han estado históricamente desconectados.

Otra de las disposiciones del articulado se centra en que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el MinTIC definirán las condiciones técnicas y económicas de una tarifa especial para nuevos usuarios de hogares de estrato 1, con un enfoque solidario y sostenible económicamente, la cual se calcula aproximadamente en 35.000 pesos.

Según cifras de un estudio reciente de la cartera TIC, los hogares más pobres del país destinan hasta el 30 % de sus ingresos totales para pagar internet fijo.

Esta desigualdad en el acceso a la conectividad, donde todos pagan la misma tarifa sin considerar su capacidad económica, profundiza la brecha social y niega oportunidades en educación, economía y salud.

El proyecto de ley define las bases para un nuevo pacto social, donde la solidaridad entre estratos permita cerrar la pobreza digital, que excluye a millones de colombianos de las oportunidades que brinda la conectividad y la tecnología.

La iniciativa además obliga a los operadores a dar mejores ofertas de internet, más asequibles para las personas con menos ingresos, por medio de planes y tarifas especiales.

