Plata para Bogotá en esquí náutico en los Panamericanos Junior de Asunción

El esquí náutico volvió a poner en lo más alto al Equipo?Bogotá en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Daniela Verswyvel García logró la medalla de plata en la modalidad de figuras con un puntaje de 8.180, ubicándose detrás de la estadounidense Alexia Abelson, quien se llevó el oro con 8.370 puntos, y superando a la canadiense Hannah Stopnicki, bronce con 7.640.

La bogotana no solo brilló en figuras, sino que también tuvo una destacada actuación en otras pruebas: fue octava en slalom y quinta en salto, demostrando regularidad y solidez en la competencia continental. Su desempeño reafirma el nivel del esquí náutico capitalino en escenarios internacionales.

Por su parte, los demás representantes del Equipo?Bogotá también dejaron su huella en las aguas de Asunción. Pablo Alvira se ubicó séptimo en slalom y cuarto en figuras, mientras que Sebastián Martínez alcanzó el sexto lugar en salto, sumando importantes participaciones para la delegación bogotana.