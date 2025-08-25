Petro sale nuevamente en defensa del régimen de Nicolas Maduro: «El cartel de los soles no existe»

–«El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen», afirma el presidente Gustavo Petro en un trino en la red social X, en tácita nueva defensa de Nicolás Maduro y a su incondicional y servil e inameno borrego Diosdado Cabello, que están en la mira de los Estados Unidos, con una recompensa, respectivamente, de 50 millones y 25 millones de dólares.

El jefe del Estado colombiano asegura que «el paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente medio».

Además señala: «Le propuse a EE.UU y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter».

Petro advierte que el problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia.

«Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: La gran Colombia potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latonoamericana y de la paz», concluye.

Las precisiones las hizo el presidente colombiano al tenor de este trino:

El Cartel de los Soles, es una vaina del otro mundo!

-No tiene ni controla cultivos

-No tiene laboratorios para procesar drogas

-No puede comercializar con EEUU, el mayor comprador

-No puede manejar dinero en el exterior

Pero y que es el mayor Cartel

??pic.twitter.com/aMn3okeXuq — Aecio ?? (@AecioEscalante) August 24, 2025

A propósito de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, este fin de semana aparecieron en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, unas vallas en las cuales se anuncia la recompensa de 50 y 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los dos personajes, detalló en su cuenta en X el exsenador de Centro Democrático Carlos Felipe Mejía:

ATENCIÓN | Frontera Colombo Venezolana amaneció con vallas ofreciendo las recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. pic.twitter.com/E4RlzVL3RG — Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) August 23, 2025

El presidente Gustavo Petro publicó también una fotografía sobre una visita que hizo este domingo a las estribaciones de la Peña de Juaica, en el municipio de Tabio, Cundinamarca, donde se juntó con sus amigos «revolucionarios»: