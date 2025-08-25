Valeria Hernández gana medalla de plata en Campeonato Mundial Junior de Ciclismo

Foto: Cortesía Fedeciclismo

En una espectacular carrera, la deportista Valeria Hernández, del #EquipoBogotá y la Liga de Ciclismo de la capital, fue segunda en la competencia y obtuvo la medalla de plata en la prueba del keirin femenino, en el Campeonato Mundial Junior de Ciclismo en Pista, que se disputa en Apeldoorn, Países Bajos.

El oro fue para la italiana Matilde Cenci y el bronce para la alemana Emilia Waterstradt. ¡Felicitaciones Valeria, orgullo bogotano!