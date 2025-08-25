    • Bogotá

    Valeria Hernández gana medalla de plata en Campeonato Mundial Junior de Ciclismo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Valeria Hernández del Equipo Bogotá gana medalla de plata en ciclismo Foto: Cortesía Fedeciclismo

    En una espectacular carrera, la deportista Valeria Hernández, del #EquipoBogotá y la Liga de Ciclismo de la capital, fue segunda en la competencia y obtuvo la medalla de plata en la prueba del keirin femenino, en el Campeonato Mundial Junior de Ciclismo en Pista, que se disputa en Apeldoorn, Países Bajos.

    El oro fue para la italiana Matilde Cenci y el bronce para la alemana Emilia Waterstradt. ¡Felicitaciones Valeria, orgullo bogotano!

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte