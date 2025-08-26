Autoridades en Bogotá atendieron emergencias durante celebración Emberá

Foto: Secretaría Distrital de Salud

Las autoridades y entidades de Bogotá dieron cierre al Puesto de Mando Unificado (PMU) dispuesto durante todo el fin de semana de este sábado 23 y domingo 24 de agosto de 2025, para mitigar riesgos y activar medidas preventivas y de protección para las 519 personas de la comunidad Emberá que actualmente habitan La Rioja, de los cuales 289 son niñas, niños y adolescentes. Un hombre de la comunidad Emberá que estaría relacionado con la muerte de un joven durante una celebración este fin de semana, fue entregado a las autoridades para su proceso de judicialización.

Esta celebración ocurrió por una iniciativa que la comunidad decidió adelantar, a pesar de las dos solicitudes de la Administración distrital de cancelarla, y que estuvo marcada por un alto consumo de alcohol.

Gracias al diálogo intercultural y al cierre del perímetro de La Rioja un integrante de la comunidad, señalado de ser el presunto responsable del hecho, se entregó este domingo a las autoridades. El presunto agresor fue trasladado al Hospital Santa Clara para valoración psiquiátrica y posteriormente continuará el proceso judicial correspondiente.

Estos esfuerzos fueron liderados por la Secretaría Distrital de Gobierno y la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación. Adicionalmente, se articuló con los equipos de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes aportaron la ampliación de cupos para llevar a niñas y niños en modalidad preventiva. Finalmente, con el visto bueno de sus padres, se trasladaron en modalidad preventiva a un gran número de niñas, niños y adolescentes a los Centros Amar, Centros Abrazar, Centros Proteger y el hospedaje del alojamiento transitorio, en este último, siempre y cuando fueran acompañados por sus padres.

La Secretaría de Salud atendió a un adolescente de 17 años con herida en cuero cabelludo. También, a una mujer de 56 años víctima de violencia intrafamiliar con lesión en el brazo, a quién el equipo de Salud realizó las curaciones y el acompañamiento con Secretaría de la Mujer, pero la usuaria desistió de ser traslada a una casa refugio.

Ante el balance de este fin de semana, la Administración distrital, a través del Comité de Emergencia ordenado en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca hizo un llamado de corresponsabilidad a los voceros Emberá ubicados en La Rioja para que la convivencia de sus familias no esté mediada por hechos violentos en el marco de estas celebraciones.

El retorno, la reubicación y la integración local solo serán posibles si la vocería Emberá cumple con lo acordado y promueve en la comunidad asentada en Bogotá formas pacíficas de convivencia conforme a lo ordenado en la Constitución y la ley.