Cortes de luz este miércoles 27 de agosto de 2025 en Bogotá y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este miércoles 27 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Zipaquirá.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Ciudad Berna. De la carrera 9 a carrera 13 entre calle 9 sur a calle 12 sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 05:30 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio Escocia. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 56 sur a calle 58 sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 05:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Madelena. De la calle 59 sur a calle 61 sur entre carrera 63 a carrera 65 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 03:00 p. m.

Barrio San Rafael. De la calle 68 sur a calle 70 sur entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 05:15 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Sabana del Dorado. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 113 a carrera 115 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 05:30 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio El Progreso. De la calle 3 a calle 5 entre carrera 21 a carrera 23 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Ortezal. De la calle 19 a calle 21 entre carrera 42 a carrera 44 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 05:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Veinte de Julio. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 21 sur a calle 23 sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Alameda. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 18 a calle 20 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 05:00 p. m.

Barrio Sagrado Corazón. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 33 a calle 39 – Desde las 5:00 p. m. hasta las 07:00 p. m.

Barrio Samper. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 31 a calle 34 – Desde las 5:00 p. m. hasta las 07:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Santa Rosa. De la calle 101 a calle 103 entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 05:15 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Palermo. De la carrera 24 a carrera 26 entre calle 45 a calle 47 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la calle 34 a calle 36 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 5:00 p. m. hasta las 07:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio La Carolina. De la carrera 13 a carrera 16 entre calle 126 a calle 128 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 05:45 p. m.

Barrio San Patricio. De la calle 113 a calle 15 entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 05:00 p. m.

Barrio Santa Barbara Central. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 126 a calle 128 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 05:45 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Zipaquirá – Cundinamarca

De la carrera 35 a carrera 37 entre calle 6 a calle 9 . Desde las 8:00 a. m. hasta las 05:00 p. m.