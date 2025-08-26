Presidente Gustavo Petro: «No existió ningún pacto de la Picota»

–Después de refutar que exista el llamado «cartel de los soles» en el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente Gustavo Petro salió a negar la existencia del llamado «pacto de la Picota». ¿Qué fue esto? Hablando de la violencia que hoy está «devorando al país», la precandidata Paloma Valencia recuerda: «… los aliados del entonces candidato Gustavo Petro visitaron cárceles ofreciendo impunidad. La promesa de abandonar la persecución al crimen se sintió venir desde el inicio del gobierno. Bastó el anuncio de la Paz total para que empezaran a levantar órdenes de captura no sólo de guerrilleros, sino narcos, puros y duros…»

No existió ningún pacto de la Picota. Que las ONGs y algunas comunidades religiosas hablen con victimarios para detener masacres, se llama labor humanitaria y no sociedad con el crimen. https://t.co/soxRQNhE9v — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 26, 2025

El pacto de La Picota, según una nota publicada en diario El Colombiano de Medellín, fue promovido por Juan Fernando Petro, el hermano del ahora jefe del Estado, quien visitó varias cárceles, entre ellas la que derivó su nombre, vendiendo la idea de la “paz total” durante la campaña presidencial de 2022 a cambio de cupos para criminales que podrían obtener beneficios judiciales.

Y agregó: «Juan Fernando Petro lo hizo de la mano de quien luego sería el comisionado de paz, Danilo Rueda; se reunieron con internos como Iván Moreno (condenado a 14 años de prisión por participar en el escándalo más grande de corrupción en la historia de Bogotá), el Gordo García (condenado como autor mediato de masacres) y Marquitos Figueroa (narcotraficante, contrabandista y jefe de bandas criminales), a quienes les prometieron beneficios de esa política hoy duramente criticada por su falta de resultados. El escándalo se conoció como “El Pacto de La Picota”, pues fue una de las tantas cárceles que visitaron».

Señaló que el pacto consistió en prometer «el perdón social —rebajas de penas, indultos y tratamientos preferenciales para la criminalidad organizada—. En segundo lugar, una de sus propuestas bandera: la legalización de las drogas, para volver a Colombia una potencia en el narcotráfico a nivel mundial. Finalmente, por si fuera poco, participación en la torta burocrática para que la repartan con los politiqueros de los que ya se llenó la campaña del Pacto».

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, afirmó que el Pacto de la Picota es «el Capítulo Colombia del Cartel de los Soles».