Petro solicita al régimen de Maduro militarizar su frontera en el Catatumbo para cerrarle el paso al narcotráfico

–El presidente Gustavo Petro solicitó al gobierno de Nicolás Maduro la militarización de la frontera del Catatumbo del lado de Venezuela, como parte de la estrategia bilateral para enfrentar y reducir al máximo la capacidad operativa de las mafias que hacen presencia en la región fronteriza.

En mensaje difundido por su cuenta X? el mandatario dijo: “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He solicitado al ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”.

Con esta declaración el presidente reafirmó la importancia de una acción coordinada entre Colombia y Venezuela, para combatir las economías ilegales y los grupos criminales transnacionales que operan en la zona, una de las más complejas por la presencia histórica de cultivos ilícitos, contrabando, narcotráfico y violencia armada.

El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo en respuesta a un informe citado por medios internacionales donde el exoficial de la CIA, Larry Johnson, calificó de “disparate” acusar a Venezuela de ser responsable del narcotráfico. Johnson aseguró que los intereses de Estados Unidos en la región están relacionados con el control de los recursos energéticos venezolanos y con el propósito de contrarrestar la influencia de países como China y Rusia.

En este contexto, el exfuncionario recordó que Venezuela desplegó 15.000 soldados en la frontera con Colombia para combatir el narcotráfico, en respuesta a la presencia militar estadounidense en el Caribe, incluidos buques de guerra. El presidente Petro subrayó que la verdadera fuerza para enfrentar el crimen organizado no radica en intervenciones externas, sino en la capacidad de Colombia y Venezuela de coordinar esfuerzos para recuperar la seguridad y el bienestar en la región.

El Gobierno del Cambio enfatizó que esta coordinación binacional es la vía más efectiva para devolverle la tranquilidad al Catatumbo y a sus comunidades, que históricamente han vivido los impactos del conflicto armado, la falta de inversión social y la presión de actores ilegales. Asimismo, señaló que la presencia de 25.000 soldados colombianos y 15.000 venezolanos en la frontera constituye un despliegue sin precedentes en la historia de la zona.

La solicitud del presidente Petro se enmarca en la política de paz total y dentro del propósito de atacar de manera integral las cadenas del narcotráfico y del crimen organizado, entendiendo que solo a través de la cooperación entre Estados vecinos se puede garantizar una estrategia duradera de seguridad y desarrollo.