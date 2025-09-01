Estas son fechas para declarar renta en septiembre de 2025 ante la DIAN

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recordó a los contribuyentes que durante septiembre continúan los vencimientos para presentar la declaración de renta de personas naturales.

De acuerdo con el calendario tributario, los plazos para declarar se asignan según los dos últimos dígitos del número de cédula, y se extienden desde el 1 hasta el 30 de septiembre. La entidad hace un llamado a los ciudadanos para que revisen con antelación si están obligados a declarar y eviten dejar el trámite para última hora, ya que la extemporaneidad genera sanciones e intereses de mora.

Fechas de vencimiento según los dos últimos dígitos del NIT

01 de septiembre: dígitos 27 y 28

02 de septiembre: dígitos 29 y 30

03 de septiembre: dígitos 31 y 32

04 de septiembre: dígitos 33 y 34

05 de septiembre: dígitos 35 y 36

08 de septiembre: dígitos 37 y 38

09 de septiembre: dígitos 39 y 40

10 de septiembre: dígitos 41 y 42

11 de septiembre: dígitos 43 y 44

12 de septiembre: dígitos 45 y 46

15 de septiembre: dígitos 47 y 48

16 de septiembre: dígitos 49 y 50

17 de septiembre: dígitos 51 y 52

18 de septiembre: dígitos 53 y 54

19 de septiembre: dígitos 55 y 56

22 de septiembre: dígitos 57 y 58

23 de septiembre: dígitos 59 y 60

24 de septiembre: dígitos 61 y 62

25 de septiembre: dígitos 63 y 64

26 de septiembre: dígitos 65 y 66

Debes declarar si cumples con una de estas condiciones:

Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2024.

Que su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2024, haya sido superior a 4.500 UVT (211.793.000 $).

Que, en 2024, sus ingresos brutos hayan sido iguales o superiores a 1.400 UVT (65.891.000 $).

Que sus consumos con tarjeta de crédito, en 2024, hayan sido superiores a 1.400 UVT (65.891.000 $).

Que el valor total de sus compras y consumos, en 2024, hayan sido superiores a 1.400 UVT (65.891.000 $).

Que el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, en 2024, hayan sido superiores a 1.400 UVT (65.891.000 $).

Recuerda que cumplir con esta obligación tributaria a tiempo te ayuda a evitar sanciones e intereses. Si tienes dudas sobre si debes declarar o necesitas orientación para hacerlo, puedes ingresar al portal web de la DIAN (www.dian.gov.co), donde encontrarás herramientas, guías y asistencia virtual para completar el proceso correctamente.