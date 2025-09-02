Bogotá lanzará portal web para publicar y encontrar animales perdidos

Foto: IDPYBA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), lanzará el sitio web ‘Perros y gatos buscan su hogar’, una luz de esperanza para encontrar el camino a casa de caninos y felinos que se extraviaron de sus hogares.

“Bogotá es una ciudad profundamente animalista y cada vez más consciente de la necesidad de habilitar canales de reencuentro entre nuestros animales de compañía y sus hogares perdidos; por esa razón habilitamos este espacio para que todos encontremos un sitio donde buscar a nuestros familiares peludos extraviados”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

La página se encuentra en pruebas y será habilitada a partir del 22 de agosto de 2025 como centro de acopio de avisos sobre perros y gatos perdidos que buscan su hogar.

Para participar en el proceso de publicación de los animales perdidos, la información será ingresada directamente por la ciudadanía para el contacto. Por tanto, será previamente autorizada para los fines específicos de divulgación, localización y eventual reencuentro con animales perdidos.

Aviso legal:

En cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 se entiende que el titular de la información, fotografía y datos de contacto ha otorgado su consentimiento previo, expreso e informado para su publicación en la página ‘Perros y gatos buscan su hogar’.

Por lo tanto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) no es responsable de la información que sea suministrada por la ciudadanía, no realizará gestiones de contacto con los titulares de dichos datos, ni verificará su veracidad o procedencia, limitándose exclusivamente a publicar las historias en el espacio Perros y gatos buscan su hogar.