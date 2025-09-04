La respuesta de Petro a la polémica que desató por decir que «los pobres no usan gasolina»

–«Decir que los pobres no usan gasolina es desconocer cómo se mueve Colombia. Aquí la moto no es un lujo, es el medio de trabajo y transporte de millones de familias». Este fue una de las tantas réplicas que se produjeron en redes sociales por el pronunciamiento que hizo el presidente Gustavo Petro en su última alocución, defendiendo la reforma tributaria que tramitó su gobierno en el Congreso.

«Será quizás difícil entender que el pobre, aún con moto, gastará siempre menos gasolina que el del carro cuarto puertas. Se debe a la capacidad de consumo de cada vehículo es diferente. Mayor para la camioneta cuatro puertas, que para la moto que ayuda al trabajador», respondió el jefe del Estado.

«Luego el subsidio entregado por Duque y por Ocampo por 70 billones de pesos a la gasolina, que es el verdadero responsable del déficit fiscal de 86 billones, fue un subsidio sobre todo a los sectores más ricos de la sociedad», agregó.

El primer mandatario señaló además: «Estamos tratando que no financiemos el déficit con la subida de la gasolina misma, sino con las rentas no productivas de la gente más riquísima de Colombia».

Y puntualiza: «Ya ven cómo en el Congreso y la prensa se niegan a eso, no solo para cobrarle más a los de la moto sino a toda la gente que anda en bus o camina y no tiene ni moto, y lo harán a través de su comida».

Todo esto lo dijo al tenor de este pronunciamiento:

Decir que los pobres no usan gasolina – como afirmó Petro – es desconocer cómo se mueve Colombia. Aquí la moto no es un lujo, es el medio de trabajo y transporte de millones de familias. Cuando sube la gasolina, no solo sube el carro particular: sube la comida y la economía… pic.twitter.com/p2xE900xDS — Laura Camila Vargas (@LauraCVargas96) September 3, 2025

Por separado, el presidente Gustavo Petro, en otra nota, recaba sobre el tema, y tras señalar «que el déficit fiscal de hoy es de 86 billones, pero pagamos en los tres últimos años, como gasto presupuestal 70 billones del déficit de la gasolina que dejó el subsidio a sus consumidores», subraya:

«Si el diferencial de precios entre la gasolina importada y su venta al consumidor se hubiera hecho en el gobierno de Duque, como en las pasadas últimas décadas, no tendríamos literalmente el déficit actual».

Afirma que este «es el mayor error de política fiscal hecho por Duque y Ocampo» y además que «es un exabrupto de los tiempos modernos: no se puede subsidiar lo que está matando la vida en el planeta. El subsidio a hidrocarburos está prohibido».

Subraya que parte de la idea fiscal del gobierno es reemplazar hidricarburos por energías limpias. «Y eso también debe hacerse con la ayuda de la política fiscal. El pobre no sufre si su uso de hidrocarburos caros se reemplaza por energías limpias baratas», complementa.

Advierte que ya lo demostró en la energía eléctrica de las casas, y añade que «sobre esa base se puede implementar la movilidad limpia, si abaratamos la moto y el carro eléctricos, cosa que la prensa y la comentarista no han mencionado».

El presidente Gustavo Petro afirma igualmente: «Deberíamos saber hasta la saciedad, que el uso de la gasolina y el diesel en la gran ciudad, es la principal causa de muerte y enfermedad de los niños menores de 5 años».

Y complementa: «Le ponemos impuesto a las rentas improductivas de los riquísimos, sobre todo a las utilidades de los banqueros, las remesas a paraísos fiscales, los dividendos que anulan la inversión en las empresas, las fusiones que concentran el capital contra los pequeños, las herencias que dejan riquísimos a los hijos de los riquísimos y no pagan impuestos».

Finalmente indica: «A los únicos comestibles, que no son de la canasta familiar, canasta que no tiene un solo impuesto en esta reforma, es a los comestibles que son venenos».