Resultados de las loterías y chances de este viernes 5 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 5 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 3961 – La 5ta 3 – Tarde 2715 – La 5ta 4
Culona
Día 5085 – Noche
Astro Sol
0645 – Signo Géminis
Pijao de Oro
9907 – La 5ta 7
Paisita
Día 0352 – La 5ta 6 – Noche 2330
Chontico
Día 6564 – La 5ta 3 – Noche
Cafeterito
Tarde 9661 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 3852 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 943 – Noche
Play Four
Día 1356 – Noche
Samán
Día 7559
Caribeña
Día 5269 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 2676 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 0591 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 6696 – La 5ta 7 – Tarde 7417 – La 5ta 7