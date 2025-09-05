    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 5 de septiembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 5 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3961 – La 5ta 3 – Tarde 2715 – La 5ta 4

    Culona
    Día 5085 – Noche

    Astro Sol
    0645 – Signo Géminis

    Pijao de Oro
    9907 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 0352 – La 5ta 6 – Noche 2330

    Chontico
    Día 6564 – La 5ta 3 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 9661 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 3852 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 943 – Noche

    Play Four
    Día 1356 – Noche

    Samán
    Día 7559

    Caribeña
    Día 5269 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 2676 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 0591 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6696 – La 5ta 7 – Tarde 7417 – La 5ta 7

