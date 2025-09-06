El primer tren del Metro avanza hacia Bogotá; ha sido el gran acontecimiento a su paso en la vía de la Costa hacia la capital…videos y más videos le hacen seguimiento

–Como el paso de los ciclistas en la legendaria Vuelta a Colombia, el primer tren del Metro de Bogotá acapara la atención de propios y extraños en su tránsito de la Costa Caribe hacia la capital de la República. Aunque no se ven, porque están empacados en gruesas carpas, las imágenes de viajeros y de espontáneos que se los encuentran en la carretera, alimentan las redes sociales, de manera que se le puede hacer un seguimiento en tiempo real.

Por supuesto, todos los que suben sus registros, celebran y envían mensajes de felicitación a los habitantes de Bogotá. La partida la marcó la gerencia del sistema:

Desde las 4 de la madrugada ?, inició el recorrido del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá ? por las carreteras colombianas hacia su destino final: Bogotá ???.#LlegaElPrimerTrenDelMetro pic.twitter.com/irSwHKpJIw — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 5, 2025

?Estamos muy emocionados por iniciar nuestro recorrido para llegar a @Bogota y empezar las pruebas en el patio taller. ¡Nos vemos pronto! ?

La @PoliciaColombia, @COL_EJERCITO @ArmadaColombia y @mindefensa nos acompañan hasta nuestro nuevo hogar, la hermosa capital colombiana… pic.twitter.com/GQC2LJTeBX — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 5, 2025

Ya están en camino los vagones del primer tren del Metro. Pronto los tendremos en su nueva casa! Gracias @mindefensa @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia por el acompañamiento. Buen viaje! pic.twitter.com/c2GfasRIFH — Leonidas Narvaez (@JoseLeoNarvaezM) September 5, 2025

Y después la gerencia del Metro no tuvo necesidad de enviar más despachos, porque fue sustituida por la ciudadanía.

Tanto tiempo esperando, y por fin alguien lo pudo lograr. @CarlosFGalan Por todo lo que me ha dado la capital, me da mucho orgullo. Ya viene el Metro de Bogotá! pic.twitter.com/00E3Ykl5QR — Luis Felipe (@luisfelipeninom) September 5, 2025

Por la ruta costera HOY pic.twitter.com/8eXIU2nER9 — Mercy OC (@MortizcOrtiz) September 5, 2025

Via al mar C/gena-Bquilla. Sector Lomita Arena. Está mañana lo vimos en el camino. Felicidades Bogotá !! pic.twitter.com/fKG5jOb9KY — Elin (@elylina) September 5, 2025

Cada vez más cerca de su destino: Bogotá ???.

Gracias por compartirnos tu video.#LlegaElPrimerTrenDelMetro ? https://t.co/FtqY6qkXmK — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 5, 2025

Los vagones del metro de Bogotá entrando a Curramba por la circunvalar de la prosperidad ?. Buena esa por los amigos cachacos. pic.twitter.com/Ff3MAESiru — AR (@TIBURON87) September 5, 2025

El ?@MetroBogota? en Barranquilla! Empiezan a llegar los vagones del metro de mi amada Bogotá…???? #barranquilla #alcaldiadebarranquilla pic.twitter.com/SrUmFbiAvD — Alejandro Bedoya (@alebe11) September 5, 2025

Bogotá es una ciudad que uno quiere y a la que siempre le estaré agradecido, aunque no sea de allí. Ver hoy en la vía BAQ-CTG los vagones del metro fue un motivo de alegría. pic.twitter.com/xTeCanIVmF — Mauricio Nieto Echeverry (@mauricionieto2) September 5, 2025

Mientras tanto, en Bogotá sigue a todo vapor la construcción de la primera línea por la cual estará circulando en 2028: