    • Bogotá Noticia Extraordinaria

    El primer tren del Metro avanza hacia Bogotá; ha sido el gran acontecimiento a su paso en la vía de la Costa hacia la capital…videos y más videos le hacen seguimiento

    –Como el paso de los ciclistas en la legendaria Vuelta a Colombia, el primer tren del Metro de Bogotá acapara la atención de propios y extraños en su tránsito de la Costa Caribe hacia la capital de la República. Aunque no se ven, porque están empacados en gruesas carpas, las imágenes de viajeros y de espontáneos que se los encuentran en la carretera, alimentan las redes sociales, de manera que se le puede hacer un seguimiento en tiempo real.

    Por supuesto, todos los que suben sus registros, celebran y envían mensajes de felicitación a los habitantes de Bogotá. La partida la marcó la gerencia del sistema:

    Y después la gerencia del Metro no tuvo necesidad de enviar más despachos, porque fue sustituida por la ciudadanía.

    Mientras tanto, en Bogotá sigue a todo vapor la construcción de la primera línea por la cual estará circulando en 2028:

