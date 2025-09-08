Cierre de Vía Bogotá-Villavicencio se puede prolongar varios días; fue taponada por cerca de 100 mil metros de tierra

–Este lunes avanza a marchas forzadas el retiro de cerca de cien mil metros cúbicos de tierra que cayeron sobre la vía Bogotá-Villavicencio, por lo que se prevé que el cierre del tránsito se prolongará varios días, según lo advirtió el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

El deslizamiento se tierra se produjo a la altura del km 18+300 y 18+600, por lo que se recomiendan rutas alternas, así:

-Transversal del Sisga; tiempo estimado: entre 7 y 9 horas.

-Municipios: Bogotá – Sisga – Guateque – San Luis de Gaceno – El Secreto – Algarrobo – Villanueva – Barranca – Paratebueno – Cumaral – Restrepo – Villavicencio

Sin embargo, se advierte que estas rutas no permiten el tránsito de tracto camiones o carga pesada.

El gobernador Jorge Emilio Rey estableció que las maniobras de remoción del material que cayó sobre la vía al Llano continúan por parte de la concesión Coviandina; sin embargo, en la zona del K18+600 se registra un deslizamiento rotacional que mantiene bloqueados los cuatro carriles, significa que debido a la alta presencia de agua en el material, al ser retirado, vuelve a invadir la calzada. El material inicialmente considerado para remover sigue aumentando por este fenómeno, situación que impide habilitar un paso seguro.

Además indicó que el concesionario considera que, dadas las frecuentes lluvias y la constante inestabilidad sobre el terreno, NO será posible habilitar este corredor durante el día de hoy, incluso podría demorar unos días más.

Acompañaremos al concesionario en el monitoreo de esta situación, apoyando las labores que se consideren necesarias para reestablecer la movilidad sobre el corredor, precisó el mandatario cundinamarqués.

La concesionaria advierte que se presenta cierre total de tráfico en ambos sentidos sin hora estimada de apertura por caída de material que afectó ambos carriles entre ei 1<18+300 y ei 1<18+600. Personal de la concesión trabaja

incansablemente en la remoción de escombros, siempre y cuando las condiciones de seguridad y climáticas

Puntos de cierre se mantengan.

Igualmente señala que en el peaje de Pipiral sólo se permite el paso a quienes desde Villavicencio, tienen como destino los municipios de Guayabetal, Quetame y Cáqueza. Las autoridades realizan el filtro y la verificación de la información que el usuario suministre. «Si va para Chipaque o Bogotá, no insista puesto que no hay garantía de las vías veredales. Así mismo, si es urgente movilizarse entre Villavicencio Bogotá, recomendamos como vía alterna la Transversal del Sisga», puntualiza.

Transito del Meta alertó que la movilidad para residentes en la vía al Llano, únicamente está habilitado el tránsito hacia las veredas circundantes o los municipios de Guayabetal, Quetame y Cáqueza.

Y es obligatorio presentar documentos que acrediten la residencia en la zona.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, advirtió que debido a otro ciclo de lluvias intensas en las provincias de Oriente, Medina y parte del Guavio, además de la novedad sobre la Vía al Llano, en el sector de Abasticos, han generado otras afectaciones importantes, en los siguientes sectores:

1.Arenales, en el municipio de Medina, donde el puente vehicular denominado El Cable, sobre el río Negro, se vio fuertemente afectado en el acceso de su estribo izquierdo por una socavación generada por la creciente súbita del río. Esto afecta directamente la comunicación entre veredas.

2.Guayabetal: en riesgo el puente Los Canes por creciente en el río Blanco y afectación de la banca vial adyacente.

3.Quetame: movimientos en masa activos en varios corredores viales terciarios.

4.Gachalá: afectación vial en el sector de la quebrada Moncovita y Caño Hondo.

Además, estamos en alerta naranja en la cuenca del río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito. También, en alerta naranja por incendio en los municipios de Nilo y Ricaurte, y en alerta roja por deslizamiento en Fómeque, Gutiérrez y Quetame.

Monitoreamos junto a los comités municipales de gestión del riesgo estos puntos, en articulación con la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo Departamental (@RiesgosCundi ) y con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, de la mano de los alcaldes y alcaldesas del departamento.