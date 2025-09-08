    • Bogotá

    Movilidad en Vía al Llano: Hay alta congestión en Usme y cierre de Vía Bogotá-Villavicencio por deslizamientos

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Movilidad en Bogotá Vía al Llano Villavicencio hoy lunes 8 septiembre de 2025Foto: Coviandina.

    Hoy lunes 8 de septiembre de 2025, se registran deslizamientos Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 18 en Chipaque en Cundinamarca, que impactan la movilidad de ese corredor nacional y salida de Bogotá en el sur. Desde el kilómetro 0 en el sector del Uval y Puerta al Llano en Usme hay cierre preventivo.

    Se recomienda a conductores tomar vías alternas, como la transversal del Sisga por los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta.

    Esta situación puede generar represamientos de vehículos que transitan hacia el sur del país y alto tráfico en la avenida Boyacá en el sur de Bogotá.

    Así está la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy lunes 8 de septiembre de 2025

    El concesionario Coviandina reporta:

    Corte 10:51 a. m.

    Continúa el cierre total entre el kilómetro 18+300 y el kilómetro 18+600 por caída de material y trabajos de limpieza. Sin estimado de apertura. Puntos de control:

    • Kilómetro 0 Vía Bogotá-Villavicencio y kilómetro 82.
    • Reducción de carril kilómetro 39+600, tráfico bidireccional túneles de la nueva calzada.

    Corte 8:36 a. m.

    Sigue cierre total sin hora y fecha estimada de apertura entre el kilómetro 18+300 y el kilómetro 18+600 por caída de material y trabajos de limpieza. En el kilómetro 18+500, la Policía de Tránsito realiza bypass únicamente para movilidad local. Si usted no es de la zona, no puede transitar por el corredor vial. Atienda las indicaciones de las autoridades y evite contratiempos.

    Corte 7:06 a. m.

    Sigue cierre total sin hora y fecha estimada de apertura entre el kilómetro 18+300 y el kilómetro 18+600 por caída de material y trabajos de limpieza. Puntos de control:

    • Kilómetro 0 Vía Bogotá-Villavicencio y kilómetro 82.
    • Reducción de carril kilómetro 39+600, tráfico bidireccional túneles de la nueva calzada.

    Corte 6:55 a. m.

    Continúa cierre total sin hora y fecha estimada de apertura entre el kilómetro 18+300 y el kilómetro 18+600 por caída de material y trabajos de limpieza. Puntos de control kilómetro 0 Vía Bogotá-Villavicencio y kilómetro 82 y reducción de carril kilómetro 39+600, tráfico bidireccional túneles de la nueva calzada.

    Corte 6:00 a. m.

    Continúa cierre total sin hora y fecha estimada de apertura entre el kilómetro 18+300 y el kilómetro 18+600 por caída de material y trabajos de limpieza. Puntos de control kilómetro 0 Vía Bogotá-Villavicencio y kilómetro 82 y reducción de carril kilómetro 39+600, tráfico bidireccional túneles de la nueva calzada.

    Corte 4:25 a. m.

    Continúa cierre total entre el kilómetro 18+300 y el kilómetro 18+600 por caída de material y trabajos de limpieza. Puntos de control kilómetro 0 Vía Bogotá-Villavicencio y kilómetro 82 y reducción de carril kilómetro 39+600, tráfico bidireccional túneles de la nueva calzada.

    La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) reporta cierre desde de la vía en el sector del Uval o Puerta al Llano en el kilómetro 0:

    Se mantiene el cierre vial en la vial al Llano, a la altura del kilómetro 0, por fenómenos de remoción de masas a lo largo de este corredor vial. Agentes Civiles de la Secretaría Distrital de Movilidad permanecen en la zona, monitoreando las condiciones de movilidad.

