Petro replantea el tema de la Constituyente: No para la reelección porque «ya no hay tiempo», sino para profundizar en las reformas sociales

–Al tenor de la elección de Carlos Camargo Assís, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro replanteó la necesidad de convocar una Constituyente, argumentando que con el Congreso elegido en 2022 «no es posible reformas más avanzadas», pues subraya que apenas «alcanzó» con las reformas laboral y pensional «y creo que fue un éxito».

En una nota que escribió en X, el jefe del Estado agrega que «la forma de elección del congreso de tipo clientelar, lo limita para asumir más retos democráticos» y puntualiza: «Paralizó la reforma a la salud, en medio de la crisis financiera de las EPS que mientras sean aseguradoras se profundizará, y eligió el senado un magistrado en la corte que ayudará a deshacer lo que logró la cámara de representantes en la pensional», esto último en referencia a Carlos Camargo Assís.

«El magistrado ponente aun mantiene paralizada la pensional. Espera que el nuevo magistrado lo ayude», complementa.

Y subraya por qué se necesita una reforma constituyente. «… indudablemente la forma de elección de un magistrado que produce una estela de clientelismo en sus últimos años para llegar a esa posición, demuestra la pertinencia tanto de las reformas sociales, como de la reforma a la justicia para que sea poderosa y no clientelar».

Agrega que «el pueblo aprendió del proceso. Avanzamos bastante, a pesar del ocultamiento de la prensa, los logros son evidentes, pero hay que avanzar más en la construcción del estado social de derecho, que el nuevo magistrado no se atrevió ni a pronunciar».

Luego precisa: «Cada vez que hablo de la necesaria constituyente, sacan a relucir la reelección. Bueno ya no hay tiempo de reelección, así que sacó el tema de nuevo». Para Colombia es de absoluta pertinencia una reforma constitucional en varios temas: las reformas sociales, la adaptación al cambio climático, la garantía de los derechos de las gentes, la reforma a la justicia para que cese la impunidad y sea la verdad y la restauración de las víctimas».

Señala que el proceso constituyente depende de las firmas de la ciudadanía y del nuevo congreso que se elija y puntualiza:

«Que la lista que se proponga sea una lista proconstituyente y vuelva realidad la orden del pueblo con sus firmas».

Finalmente precisa: Me preguntan ¿a quien apoyo yo? Yo apoyo una lista al congreso y cámara pro constituyente».