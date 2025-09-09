MinHacienda atendió exhortación de la Procuraduría y suspendió concurso notarial

–El Ministerio de Hacienda anunció este martes la suspensión del concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a carrera que había convocado, atendiendo la sugerencia que le formuló la Procuraduría General de la Nación, y de paso determinó permitir el acceso de fiscales, jueces y demás autoridades para adelantar las investigaciones y la inspección de los libros y documentos

En un breve comunicado, la cartera de las finanzas señaló que «teniendo en cuenta que la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha exhortado sobre la necesidad de suspender la ejecución contractual NO. 2189 de 2025 y considerando las limitaciones presupuestales que para el año 2025 presentan, se hace necesario suspender el concurso notarial convocado».

En efecto, la víspera, la Procuraduría General de la Nación solicitó al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo, evaluar la posibilidad de suspender la ejecución contractual con la que se busca adelantar el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a carrera.

A través de una comunicación, enviada con sentido de urgencia, el ente de control sostuvo que a la fecha no ha recibido respuesta a las inquietudes planteadas el pasado 3 de septiembre de 2025, tras lo que verificó el proceso de selección en referencia y la documentación soporte que reposa en el SECOP II, a partir de lo cual planteó varias observaciones.

La entidad señaló que al no proceder recursos contras las decisiones preliminares del operador ni contra las definitivas del Consejo, consignadas en los acuerdos, los participantes quedan sin posibilidad alguna de ejercer su derecho fundamental a la defensa contra las que se tomen sobre las listas de admitidos, las calificaciones de prueba y las calificaciones de entrevista.

También indicó que, al ser el mismo Consejo Superior de Carrera Notarial el que establece qué pueden o no cuestionar los participantes respecto a las decisiones administrativas, posiblemente se vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia y se les restringe cualquier posibilidad de debatir o controvertir lo que establezca el operador.

El Ministerio Público tuvo acceso a las convocatorias de algunas sesiones del CSCN y en ellas observó posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad.

Sobre el cronograma adujo que ante la pérdida de vigencia del Acuerdo 001 de 2024, por la voluntad expresa consignada en el Acuerdo de 2025, perdieron vigencia también sus anexos, lo que hace que a la fecha no existan fechas oficiales para el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial.

La Procuraduría requirió información que incluye fechas, documentos, copias de varios actos de delegación, entre otros, la cual debe ser enviada en máximo dos días hábiles para su estudio y análisis; y, de manera simultánea, pidió publicar inmediatamente el requerimiento en el oficio remitido de manera inmediata en el enlace del procedimiento de selección en la plataforma SECOP II.

Este es el texto del documento que le envió Procuraduría Delegada Primera par la Vigilancia Preventiva de la Función Pública al Ministerio de Hacienda:

Conforme con el numeral 17 del articulo 38 de la Ley 1952 de 2019, es deber de todo servidor público:

«Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de registro, documentos y diligencias correspondientes. Así mismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de

sus funciones».

Teniendo en cuenta lo reseñado en el presente documento, esta Procuraduría Deleqada exhorta a la entidad a evaluar la posibilidad de suspender la ejecución contractual del contrato No. 2189 de 2025, hasta tanto se realice un análisis de fondo de las advertencias contenidas en el presente documento. Lo anterior, con el fin de procurar el efectivo cumplimiento de los principios de responsabilidad y legalidad, y, los principios de la contratación estatal aplicables al contrato por medio del cual se llevará a cabo el concurso de méritos, lo anterior, de conformidad con las funciones preventivas y de control de gestión que le competen a esta Procuraduría Delegada, en virtud del numeral 5 del articulo 277 de la Constitución Nacional y numerales 1, 2 y 3 del articulo 24 y el numeral 32 del articulo 7 del Decreto 262 de 2000, en armonía con las resoluciones 108 de 2025 y 377 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación.

Agradecemos remitir la respuesta del presente documento dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, al buzón funcionpublica@procuraduria.gov.co y copia de esta a los correos electrónicos

maferreira@procuraduria.qov.co cbettin@procuraduria.qov.co; vpineres@procuraduria.qgv.co.

Finalmente, se solicita a la entidad dar publicación del presente oficio de manera inmediata en el enlace del procedimiento de selección en la plataforma SECOP II y remitir constancia de ello.

Atentamente,

Marcio Melgosa Torrado

Procurador Delegado

Procuraduría Delegada Primera par la Vigilancia Preventiva de la Función Pública

Proyectó: Equipo Vigilancia Preventiva Contractual PDFPI.

Revisó: Maria Angélica Ferreira – Camilo Bettin — Juan Carlos Escobar.