    Resultados de las loterías y chances de este martes 9 de septiembre de 2025 en Colombia

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 9 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:


    Dorado
    Mañana 8994 – La 5ta 2 – Tarde 6137 – La 5ta 9

    Culona
    Día 7609 – Noche

    Astro Sol
    5418 – Signo Sagitario

    Pijao de Oro
    9240 – La 5ta 6

    Paisita
    Día 5623 – La 5ta 7 – Noche 3502

    Chontico
    Día 6024 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 7908 – La 5ta 0 – Noche

    Sinuano
    Día 2137 – La 5ta 8 – Noche

    Cash Three
    Día 213 – Noche

    Play Four
    Día 3038 – Noche

    Samán
    Día 3592

    Caribeña
    Día 7537 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 4351 – La 5ta 3 – Noche

    Fantástica
    Día 9086 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 1656 – La 5ta 5 – Tarde 3502 – La 5ta 9

