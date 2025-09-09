Resultados de las loterías y chances de este martes 9 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 9 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 8994 – La 5ta 2 – Tarde 6137 – La 5ta 9
Culona
Día 7609 – Noche
Astro Sol
5418 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
9240 – La 5ta 6
Paisita
Día 5623 – La 5ta 7 – Noche 3502
Chontico
Día 6024 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 7908 – La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 2137 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 213 – Noche
Play Four
Día 3038 – Noche
Samán
Día 3592
Caribeña
Día 7537 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 4351 – La 5ta 3 – Noche
Fantástica
Día 9086 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 1656 – La 5ta 5 – Tarde 3502 – La 5ta 9