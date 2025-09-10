Se alarga crisis de movilidad en la vía al Llano por protesta de camioneros

–La crisis de la vía al Llano se alarga. Un grupo de transportadores de carga «que ilegalmente ingresó al corredor vial», decidió impedir el acceso de maquinaria y personal para el inicio de los trabajos de adecuación de la variante para tratar de habilitar el paso de vehículos en el kilómetro 18+OOO y que requiere de un cierre total con un tiempo estimado de 48 a 72 horas como máximo.

Para empeorar las cosas, en la vía alterna por la Transversal del Cusiana, entre Boyacá y Casanare, se restringió el tránsito de vehículos de carga debido a condiciones vulnerables y críticas en el sector habilitado por contingencia en el puente Chorro Blanco.

La restricción al tránsito de vehículos con peso bruto vehicular superior a treinta y dos (32) toneladas se dispuso entre los kilómetros 16 al 81, y entre los kilómetros 82 al 107. Igualmente, de vehículos con peso bruto vehicular superior a veintiocho (28) toneladas, entre el km 81 y el km 82; vehículos de carga (tractomulas) con categorías

superiores a C3 hasta C3S3, que circulen con carga, entre el km 81 y el km 82; y vehículos con categoría superior a C3S3 (tractomulas), entre los kilómetros 16 y 107. Igualmente, hay restricción de la circulación en modalidad uno a uno y en sentido alternado, con velocidad máxima de diez (10) km/h, entre los kilómetros 79 y 82, y entre los kilómetros 84 y 85, y en el kilómetro 112.

En lo que respecta a la vía Bogotá-Villavicencio, en un comunicado, Coviandina informó que los trabajos que permitirán habilitar una variante con las especificaciones necesarias para el tránsito de manera controlada en ambos sentidos a través de pasos alternos, no se han podido iniciar, porque «los filtros en los puestos de control no han funcionado como se esperaba y hoy se tiene esta protesta».

Agregó que de continuar esta situación, no se podrá cumplir con el tiempo definido para la adecuación y la vía permanecerá cerrada en su totalidad, por lo que, solicitó a la Policía y a la autoridad de tránsito tanto de Bogotá como de Villavicencio, evitar que al corredor vial sigan ingresando los vehículos de carga.

Así mismo indicó que solicitó nuevamente a las Alcaldías Municipales la entrega de las bases de datos de residentes para permitir el paso para la movilidad local y evitar así que personas que no sean de la región ingresen a la vía, control que está a cargo de la Policía de Tránsito y Transporte tanto en el 1<0+000 para el sentido Bogotá — Villavicencio y en el k82+700 sector Buenavista en sentido Villavicencio — Bogotá.

Así las cosas, continúa el cierre total de la vía al Llano, por el taponamiento en el kilómetro 18+300 por el deslizamiento de más de 100 mil metros cúbicos «sin estimado de apertura».

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó este miércoles que la concesionaria Coviandina anunció que iniciará la adecuación de una variante que funcione como paso transitorio de 600 metros en la antigua vía al Llano, en el km 18+600. Estos trabajos tardarán al menos 72 horas, durante las cuales no habrá tránsito vehicular.

Añadió que una vez habilitado, este paso provisional funcionará en un solo sentido, por horarios y bajo un estricto plan de manejo de tráfico que diseña la concesión.

La concesionaria señaló que finalizada la intervención aplicará el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) con pasos alternos para mejorar las especificaciones técnicas y funcionales de la variante del Kl 8+600. Para permitir una movilidad continua por el corredor, se requiere CIERRE TOTAL al tráfico en ese punto por un periodo de al menos 72 horas.

Por este sector se logró evacuar durante todo el día de ayer el tráfico vehicular de carga represado cerca al punto de cierre en el sentido Villavicencio- Bogotá.

Este Plan de Manejo de Tráfico PMT hace parte del Plan de Contingencia Operativa — PCO que presentó el Concesionario

al PMIJ — Nacional que está atendiendo la emergencia y en el cual han estado presentes, representantes del Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Gobernaciones de Cundinamarca y Meta, Alcaldías Municipales de Chipaque, Cáqueza, Une, Ubaque y Choachí, así como representantes de las secretarías de movilidad de Bogotá,

Cundinamarca, Meta y de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Como resultado de las reuniones sostenidas en las últimas horas, se determinó que solamente se permitirá la circulación de los vehículos de la región a través de los puntos de control del 1<00+000, 05+600, 1<29+000, 1<35+000; K72+ 100, K82+650 y K85+600. La autorización del paso se dará previa verificación en los listados de vehículos que serán entregados por las Alcaldías Municipales a la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, quien será el enlace con las

autoridades de tránsito a lo largo del corredor.

Se reitera que mientras se habilita nuevamente el paso por la vía principal, en este momento los únicos corredores autorizados para el tránsito entre Bogotá y Villavicencio son la Transversal del Sisga y la vía a Cusiana (pasando por Sogamoso). Para poder conocer su estado y/o restricciones, acuda al #767 del INVIAS o a los números telefónicos de los operadores de dichas vías.