Trump comenta la condena de Bolsonaro: «Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó este jueves como «sorprendente» la condena del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil en contra del exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, por una intentona golpista.

«Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya», declaró Trump a un periodista que le preguntó si impondrá sanciones a Brasil.

En 2023, miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes en Brasil, en un intento por evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo superó en elecciones. Dos años antes, en enero de 2021, se dio el asalto al Capitolio de EE.UU., donde una muchedumbre trató de boicotear la certificación de Joe Biden como mandatario, luego de que el demócrata venciera a Trump.

«Lo conozco bastante bien. Un líder extranjero. Pienso que fue un buen presidente de Brasil. Y es muy sorprendente que esto pudiera pasar (…). Pero solo puedo decir esto: lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre», añadió el republicano.

Durante varias semanas Trump ha amenazado con todo tipo de medidas si Bolsonaro era sentenciado. El martes, inclusive, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el republicano «no tiene miedo» de usar el poder económico y militar de Washington para «proteger la libertad de expresión» en todo el mundo.

El exmandatario (2019-2022) y siete miembros de su círculo íntimo responden por los delitos de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

Luego de que una mayoría de jueces del STF (cuatro de cinco) lo hallara culpable de haber atentado contra el orden democrático. Horas después le impusieron una pena de 27 años y tres meses de prisión. (Información RT).