Venezuela: Maduro activó 284 «frentes de batalla» para enfrentar eventual invasión de EE.UU

–Un plan denominado «Independencia 200″ activó este jueves, muy de madrugada, en Venezuela el presidente Nicolás Maduro. Según explicó, se trata de una operación militar que busca garantizar la “independencia y la paz” de Venezuela, frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

«Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el Oriente del país, estamos activando 284 frentes de batalla con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y todo su equipamiento», aseguró Maduro, luciendo una gorra militar y hablando a través de una radio con las tropas, en un acto transmitido por televisión desde Ciudad Caribia, estado La Guaira, acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y otros funcionarios de su administración.

Dijo que el Plan Independencia 200 “es una ofensiva permanente» que se enmarca en el concepto de “defensa integral de la nación”, con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Nacional y los cuerpos combatientes de trabajadores organizados en distintas áreas, para “garantizar todas las costas, de punta a punta, libres de imperialistas, de invasores y de grupos de violencia”.

Y añadió: “Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano”.

El despliegue se produce en medio de la creciente tensión con EE.UU Washington, que movilizó en el Caribe ocho barcos militares equipados con misiles y un submarino de propulsión nuclear, además de ubicar 10 aviones de combate F-35 en la vecina Puerto Rico.

Como parte de su estrategia defensiva, Caracas ha ordenado el alistamiento de millones de milicianos, el despliegue de buques de guerra y un “refuerzo especial” de la presencia militar en cinco regiones costeras. (Información DW).