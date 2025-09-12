EE.UU: Las autoridades creen que el presunto asesino de Charlie Kirk actuó solo

–Tyler Robinson, el presunto asesino del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, actuó solo, afirmó Spencer Cox, gobernador de Utah (EE.UU.), en declaraciones ofrecidas este viernes al canal de televisión Fox News.

«¿Creen las autoridades que Tyler Robinson actuó solo?», preguntó el periodista. «Sí, están muy seguros ahora mismo. Obviamente, la investigación sigue en curso. Siguen todas las pistas, agradecemos a la gente que nos ha contactado, pero todas las pruebas que tenemos hasta ahora dejan muy claro que el asesino actuó solo», contestó Cox.

Kirk fue baleado el miércoles durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. El atacante disparó desde el techo de un edificio cercano. El FBI afirmó que se trató de un «ataque selectivo».

El presidente Donald Trump lo describió como «mártir de la verdad y la libertad» y culpó a la retórica de la «izquierda radical» por causar violencia política. «Ya es hora de que todos los estadounidenses y los medios de comunicación afronten el hecho de que la violencia y el asesinato son la trágica consecuencia de demonizar a aquellos con los que no se está de acuerdo, día tras día, año tras año, de la forma más odiosa y despreciable posible», denunció.

Por su parte, la viuda de Charlie Kirk, afirmó: «No tienen idea de lo que acaban de desatar»

Los autores del asesinato de Charlie Kirk, si querían borrar el nombre del activista de la vida política, cosecharán un efecto opuesto, según ha advertido su viuda, Erika Kirk.

«Los malhechores, responsables del asesinato de mi marido, no tienen ni idea de lo que han hecho […]. No tienen ni idea de lo que acaban de desatar en todo el país, y en el mundo», declaró en un video.

Erika Kirk subrayó que su marido fue matado «porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y amor misericordioso de Dios».

Sin embargo, sostuvo, la causa de Charlie no se acabará con su muerte.

«El movimiento no morirá. Me niego a permitir que eso suceda. Todos nosotros nos negaremos a permitir que eso suceda. Nadie olvidará jamás el nombre de mi marido, y yo me aseguraré de ello. Se volverá más fuerte, más audaz, más ruidoso y más grande que nunca», aseguró.

Advirtió a los responsables del «fuego que han encendido» en ella al matar a su esposo. «Los llantos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de guerra», aseveró. (Información RT).