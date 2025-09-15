Inician los pagos de septiembre de Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá

Foto: Secretaría de Integración Social

Los pagos de septiembre de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) iniciarán de forma escalonada a partir de esta semana y llegarán a más de 956.000 personas beneficiarias de los componentes de hogares —Pobreza Extrema, Primera Infancia, Educación y Víctimas con Pertenencia Étnica— y a más de 156.000 personas beneficiarias de los componentes de personas —Jóvenes, Personas Mayores, Personas con Discapacidad y miembros de la comunidad Emberá que han retornado a sus territorios—. Este apoyo también llega a quienes residen en pagadiarios.

La inversión para este mes supera los $61.000 millones, lo que eleva el total ejecutado en 2025 a más de $425.000 millones invertidos en el marco de la política social liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, reafirmando el compromiso con el bienestar de las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

Los pagos se realizan de manera escalonada a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii y dale!. En el caso de las transferencias por giro, las personas beneficiarias deben estar atentas al mensaje de texto con la notificación y acercarse a los puntos habilitados para realizar el retiro.

IMG distribuye pagos de transferencias monetarias a diferentes grupos poblacionales de la siguiente manera:

Componentes de hogares

Componentes de personas

Hogares víctimas del conflicto armado con pertenencia étnica

En septiembre continúan los pagos del componente dirigido a los hogares con pertenencia étnica víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado. Este apoyo está destinado a quienes se encuentran en procesos de retorno, reubicación o integración local, no están registrados en el Sisbén y residen habitualmente en la ciudad.

En este segundo ciclo, 59 personas beneficiarias del Cabildo Jaidrúa del pueblo Emberá reciben transferencias monetarias a través del operador Efecty. Estas personas hacen parte de esta primera fase del componente y contarán con el apoyo durante un periodo total de 12 meses.

La inversión de este mes supera los $10 millones y, a la fecha, suma un total de $24 millones. Esto reafirma el compromiso de la estrategia con la visibilización y el reconocimiento de comunidades históricamente excluidas de los mecanismos tradicionales de focalización.