JEP da lectura este martes a la primera sentencia contra exintegrantes de la cúpula de las Farc por secuestros

–La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en audiencia que se cumple a partir de las 8 de la mañana de este martes 16 de septiembre, dará lectura a la sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc, quienes reconocieron responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio.

En este proceso, que hace parte del Caso 01 de la JEP, fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad 41 exintegrantes de la antigua guerrilla: Siete del último Secretariado, 10 exmandos medios del Comando Conjunto Central, ocho del Bloque Occidental, siete del Bloque Noroccidental cinco del Bloque Caribe y cuatro del Bloque Magdalena Medio.

La Sala de Reconocimiento de Verdad también les imputó otros crímenes cometidos durante el cautiverio, como desaparición forzada, homicidio, desplazamiento, trabajos forzados, tratos crueles e inhumanos, tortura e incluso violencia sexual.

El despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, quien lideró esta investigación, estableció que las extintas Farc secuestraron siguiendo tres patrones criminales: para financiarse, para promover el intercambio por guerrilleros presos y para controlar territorios donde operaban.

Los 7 exintegrantes del último secretariado de las Farc, que tienen responsabilidad por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, son:

-Rodrigo Londoño Echeverry ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’: Ingresó a las Farc-EP en 1976. Desde 1982 hizo parte del Estado Mayor Central y entre 1987 y 1990 participó en creación del Bloque Oriental. En 1990 fue designado Coordinador del Bloque Magdalena Medio. En el año 2011 fue designado máximo comandante de las Farc-EP, lideró el proceso de paz que culminó en su reincorporación a la vida civil en 2016.

-Pablo Catatumbo Torres Victoria: Ingresó a las Farc-EP en 1972. Entre 1986 y hasta 1991 transitó entre los Frentes 27 y 31. En 2008 fue nombrado suplente del Secretariado y permaneció desde ese momento cerca de ‘Alfonso Cano’, quien murió en 2011. Catatumbo fue nombrado miembro titular del Secretariado ese año y asumió la dirección del Comando Conjunto Central, del Bloque Occidental y del Bloque Móvil Arturo Ruiz. En 2012 representó a las Farc-EP en el proceso de paz con el Gobierno colombiano.

-Pastor Lisandro Alape Lascarro: En 1979 ingresó a las Farc-EP, al Frente 4º, que operaba en el Magdalena Medio. En 1989 conformó el Frente 45° del Bloque Oriental, donde permaneció hasta 1993, cuando ingresó al Estado Mayor Central y fue designado comandante del Bloque Magdalena Medio, cargo que ejerció hasta la firma del Acuerdo Final de Paz. En paralelo, desde el 2012, además, fue coordinador del Bloque Noroccidental. En el 2014 ingresó a la comisión de diálogos de paz.

-Milton de Jesús Toncel – ‘Joaquín Gómez’: Ingresó al Frente 14 de las Farc-EP en 1984 hasta 1992, cuando fue nombrado segundo al mando del Bloque Sur, siendo el comandante Iván Márquez. Entre 1993 y 2016 fue comandante de ese bloque. En el año 2014 fue delegado como negociador de las Farc-EP con el Gobierno.

-Jaime Alberto Parra – ‘El médico’: En 1978 se unió a las Farc-EP, cuando era estudiante de medicina. Ingresó al Frente 9, que operaba en La Dorada, Caldas. En 1986 fue designado con Julián Gallo para conformar redes urbanas en Bogotá. Acompañó a ‘Manuel Marulanda’ y conformó comisiones de salud incluyendo la formación de enfermeros y la supervisión del hospital del Bloque Oriental. En el 2003 fue nombrado suplente del Secretariado y en el 2008 miembro titular. En el 2010 fue nombrado comandante del Bloque Oriental y seis años después el Acuerdo Final de Paz.

-Julián Gallo Cubillos – ‘Carlos Antonio Lozada’: En 1978, mientras cursaba el último año de bachillerato, ingresó como guerrillero raso a las Farc-EP en el Cauca. Desde 1984 tuvo la tarea de organizar redes urbanas en Bogotá, reclutando estudiantes universitarios y coordinando ataques militares. En el 2010 fue nombrado suplente del Secretariado. Ese año también fue nombrado segundo al mando del Estado Mayor del Bloque Oriental. En 2011 fue nombrado miembro titular del Secretariado, y desde el 2014 fue parte del equipo negociador de las Farc-EP en La Habana.

-Rodrigo Granda Escobar – ‘Ricardo Téllez’: Ingresó a las Farc-EP en 1987, tras los asesinatos de sus compañeros de la Unión Patriótica. Hizo parte de la Comisión Internacional (COMINTER) de la guerrilla. En 2004 fue nombrado en el Estado Mayor del Bloque Caribe. Ese mismo año fue capturado y estuvo preso hasta el 2007, cuando el expresidente Álvaro Uribe, a solicitud del Gobierno de Francia, le otorgó la libertad condicional como gestor de paz, esperando que eso resultara en la liberación o en la mediación para la libertad de Ingrid Betancourt. Esto no sucedió y Granda retomó sus labores en el COMINTER y en el Estado Mayor del Bloque Caribe. En el 2011 fue nombrado suplente del Secretariado y en el 2012 fue delegado para participar en los diálogos de paz.

-Juan Ermilo Cabrera – Bertulfo Álvarez: También fue imputado por la Sala como máximo responsable por los secuestros de la antigua guerrilla, pero su proceso judicial terminó tras su muerte en 2021.

Estos excabecillas de las Farc reconocieron ante la JEP su responsabilidad en el crimen de guerra y de lesa humanidad del secuestro en audiencias realizadas en junio de 2022.

¿Cómo se sancionará a quienes tuvieron la mayor responsabilidad en los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto armado?

La JEP implementó las Sanciones Propias a los comparecientes que reconocieron responsabilidad y aportaron verdad: un mecanismo restaurativo, innovador y sin precedentes en la justicia transicional.

Estas sanciones buscan contribuir a la reparación y a las garantías de no repetición, con un enfoque centrado en las víctimas y en la reconstrucción del tejido social.

De los tres tipos de sanciones que impone la JEP, las Sanciones Propias son las que tienen la mayor vocación restaurativa: están diseñadas para responder a las necesidades de las víctimas y contribuir de forma concreta a la no repetición.

Buscan que quienes causaron los mayores daños reconozcan su responsabilidad, aporten verdad completa y, con sus acciones, contribuyan a reparar a las víctimas, las comunidades y los Territorios.