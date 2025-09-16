Elevan a $5 mil millones recompensa por captura de Iván Mordisco

–Tras un consejo extraordinario de seguridad realizado en Popayán, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció el aumento a 5 mil millones de pesos la recompensa por información que conduzca a la captura de alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las Farc que tiene azotado al Cauca y a otras regiones del país con sus acciones terroristas. También se elevó hasta $4.500 millones la gratificación por alias ‘Marlon’, lugarteniente de Mordisco. «Son delincuentes que solo le traen dolor y muerte a Colombia», precisó.

En la sesión de seguridad también se adoptaron otras medidas, precisamente para tratar de frenar la ola terrorista que han venido ejecutando este y otros grupos criminales en su disputa territorial por el trafico de narcóticos.

“Estamos enfrentando a organizaciones que no solo son carteles del narcotráfico, sino que también son criminales de guerra porque cometen crímenes de lesa humanidad. Contra ellos nuestra respuesta será contundente”, notificó el ministro en rueda de prensa.

Igualmente señaló que para aportar a este objetivo, la Fuerza Pública fortalecerá sus capacidades en el departamento del Cauca con acciones como:

– Incorporación de 100 policías en el mes de noviembre.

– Puesta en operación de drones y antidrones en zonas priorizadas antes de terminar este año.

– Despliegue de 4 botes de bajo calado para intensificar la lucha contra el narcotráfico en ríos y afluentes.

– Gestionar el apoyo del Mininterior para la construcción de estaciones de Policía en puntos estratégicos.

Sobre las acciones emprendidas tras la oleada de ataques simultáneos a poblaciones caucanas, el comandante del Ejército, General Luis Emilio Cardozo, destacó que la reacción de las Fuerzas Militares y la Policía fue inmediata. La

Fuerza Aerea realizó un asalto aéreo en condiciones de alto riesgo, bajo fuego enemigo, lo que obligó a maniobras adicionales para aterrizar y avanzar por tierra.

Añadió que el Ejército, junto con la Policía, ejecutó un planeamiento riguroso para ingresar a la zona, pese a que los terroristas habían volado carreteras y posicionado hombres armados en cerros para impedir el ingreso de refuerzos.