Envían a la cárcel a sujeto acusado de prenderle fuego a su animal de compañía y causarle la muerte

–Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Iván Camilo Vallejo Bastidas, como presunto responsable de prenderle fuego a su animal de compañía, un perro de nombre ‘Sherlock’, y causarle la muerte en hechos ocurridos el pasado 13 de septiembre en Pasto, la capital del departamento de Nariño.

Los elementos materiales probatorios indican que el hombre preparó una hoguera en la terraza de su casa, ubicada en el barrio Chapal. Posteriormente, con comida y otras maniobras distractoras habría llevado a ‘Sherlock’ a las llamas, donde fue encontrado incinerado.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Pasto (Nariño) presentó ante un juez de control de garantías a Vallejo Bastidas y le imputó el delito de muerte a animal agravado, de acuerdo con los parámetros de la Ley 2244 de 2025.

El procesado no aceptó el cargo en su contra.