Continúa paso lento en la Vía al Llano: Así está la movilidad hoy 17 de septiembre

¡Así está la movilidad en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio! Hoy miércoles 17 de septiembre de 2025, en este corredor nacional se ha implementado un Plan de Manejo de Tráfico (PMT), para permitir el paso de vehículos tras la habilitación de la variante con conexión a la antigua Vía al Llano, luego del deslizamiento en el kilómetro 18 en el municipio de Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina ha informado que el nuevo paso con conexión a la antigua vía tiene varias etapas. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

Corte 7:10 a. m.

En este momento luego del retiro de la tractomula varada, se restablece la movilidad, permitiendo el paso vehicular en sentido Villavicencio – Bogotá por la variante del kilómetro 18+000. Esté atento a las indicaciones del controlador de tráfico y no intente adelantar la fila.

Corte 7:03 a. m.

Atención. Se presenta cierre en la variante del kilómetro 18+000, (tractomula presenta fallas mientras realizaba el descenso y queda varada en el kilómetro 19+000, ocasionando el cierre en ambos sentidos), esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte.

Corte 6:10 a. m.

Continúa tráfico lento con pasos alternos en la variante del kilómetro 18+000, reducción de carril kilómetro 39+600, paso bidireccional por los túneles de la nueva calzada.

Atienda las recomendaciones del personal. Tiempo seco.