Planta de regasificación de Cartagena será sometida a mantenimiento 4 días en octubre; MinErgía afirma que no habrá suspensión de gas ni de energía

–El Ministerio de Minas y Energía anunció que entre el 10 y el 14 de octubre próximos se realizará trabajos de mantenimiento en la planta de regasificación de Cartagena, pero garantizó que no habrá suspensión del suministro de gas natural ni tampoco de energía eléctrica durante el proceso.

La cartera energética indicó que a través de la Resolución 40418, del 17 de septiembre de? 2025, adoptó medidas para asegurar la atención de la demanda esencial de gas natural -usuarios residenciales, pequeños comercios, estaciones de compresión, Gas Natural Vehicular y refinerías- y del servicio público de energía eléctrica en el área Caribe 2, minimizando cualquier riesgo de desabastecimiento.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, explicó que con el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, agentes del mercado y autoridades competentes, se realizará el monitoreo permanente de la situación para garantizar un suministro seguro y confiable durante el periodo de mantenimiento.

De otro lado, la cartera energética garantizó el suministro de combustibles en el departamento de Nariño, y anunció la llegada al puerto de Tumaco del buque Pheasant, de bandera de Singapur, con 50 mil barriles de gasolina para asegurar el abastecimiento de la región.

“En Nariño no hay riesgo de desabastecimiento. Cada acción que adelantamos está guiada por la ley, la seguridad energética y el bienestar de los ciudadanos», destacó el ministro Palma Egea.

Según el MinMinas, entre agosto y septiembre pasados se despacharon más de 18,8 millones de galones de combustibles líquidos, superando la demanda mensual estimada de 12 millones de galones. Este volumen incluyó gasolina corriente y extra, biodiésel y Jet A1, garantizando el abastecimiento en estaciones de servicio y protegiendo a los usuarios.

El ministerio resaltó que la distribución se ha ejecutado en condiciones de equidad para todos los agentes, cumpliendo la normativa vigente y activando mecanismos extraordinarios cuando fue necesario, con el fin de asegurar continuidad en el servicio.