EE.UU: «Aviones de guerra de última generación ya están en el Caribe»

–Estados Unidos confirmó este jueves el despliegue de cazas de última generación F-35B Lightning II en Puerto Rico, en medio de las crecientes presiones a Venezuela desde el mar Caribe.

«Los aviones F-35B Lightning II del Escuadrón de Cazas de Ataque 225 de la Infantería de Marina ya están en Puerto Rico», indicó el Departamento de Guerra a través de su cuenta en X.

«Están dispuestos a enfrentarse a cárteles cuyas actividades ilícitas han tenido CONSECUENCIAS DEVASTADORAS para los estadounidenses durante DÉCADAS», subraya.

Finalmente destaca que «los combatientes estadounidenses son los MEJORES del mundo y NUESTROS ENEMIGOS LO SABEN».

F-35B Lightning II jets from Marine Fighter Attack Squadron 225 are now in Puerto Rico. They’re ready to take on cartels whose illicit activities have wrought DEVASTATING CONSEQUENCES on Americans for DECADES. America’s warfighters are the BEST in the world, and OUR ENEMIES… pic.twitter.com/XS970HSePQ — Department of War ?? (@DeptofWar) September 18, 2025

El pasado fin de semana se reportó que cinco cazas estadounidenses aterrizaron en Puerto Rico, días después que el presidente de la nación, Donald Trump, notificara que 10 aviones furtivos se unieron a un refuerzo militar en el Caribe para, supuestamente, contrarrestar los cárteles de la droga.

F-35 fighters have arrived at the former Roosevelt Roads Naval Station in Ceiba, Puerto Rico, now operating as the primary staging base for the aircraft and their support teams. Thanks to @HRPlanespotter for capturing the landings! pic.twitter.com/LMC8Lm6XFb — GMI (@Global_Mil_Info) September 13, 2025

El despliegue estadounidense en aguas del Caribe sur ha supuesto una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas. Según lo denunciado por Maduro, ocho destructores, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan directamente a Venezuela.

El 12 de septiembre, fuerzas militares estadounidenses incursionaron en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela y asaltaron una embarcación pesquera. La tripulación quedó retenida por varias horas y Caracas denunció la maniobra como «ilegal». Entretanto, Maduro aseveró que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU., cuyo objetivo sería propiciar un «cambio de régimen».

Como respuesta a los movimientos militares de EE.UU., Maduro llamó al alistamiento masivo de milicianos. De su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puso en marcha el ‘Plan Independencia 200’, al tiempo que el ministro de Defensa comunicó el inicio de la Operación ‘Caribe Soberano 200’ en torno a la isla de La Orchila. (Información RT).