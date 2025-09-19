Estos son los cierres y desvíos viales por concierto Viva la Salsa en El Campín Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Este viernes 19 de septiembre de 2025, el estadio El Campín de Bogotá es escenario del concierto Viva la Salsa, que reunirá a miles de bogotanos, bogotanas y visitantes en un solo lugar. Por lo anterior, se registrarán cierres y desvíos en importantes corredores como la calle 53B, la calle 57A, la transversal 28 y otras vías. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

Para el desarrollo de este evento masivo la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales. ¡Toma nota y programa tu recorrido!

Desde las 12:00 a. m. (medianoche) horas del 18 de septiembre hasta las 5:00 a. m. del 20 de septiembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre de la calzada norte de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 en avenida NQS, incluido sendero peatonal norte.

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Desde las 8:00 p. m. del 18 de septiembre hasta las 5:00 a. m. del 20 de septiembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental. El organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre total carrera 28 entre calle 53B Bis y calle 53B, se deberá implementar carril de acceso controlado a los residentes de la transversal 28 (costado oriental) entre calle 53B Bis y avenida calle 57.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera (avenida NQS).

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; a este carril deberán ser canalizados los ciclousuarios que circulen por el sector el día de desarrollo de la actividad. Para implementar esta canalización el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclousuarios; esta implementación se deberá realizar únicamente cuando por congestión en el sendero peatonal se requiere direccionar a los ciclousuarios a la calzada vehicular, esta implementación deberá ser coordinada con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Se debe destinar personal de logística que guíe a los ciclousuarios a hacer uso del carril dispuesto para su paso seguro por inmediaciones al estadio los días de la actividad.

Desvíos autorizados Las personas que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y desean tomar la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente – avenida carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Quienes circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS – Diagonal 61C al oriente – transversal 25 al sur – calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 57A al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS – Diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Las personas que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 53B al oriente, podrán tomar la calle 51 al oriente – carrera 27 al norte – calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1). Mapa 1.

Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la avenida carrera 24 o transversal 28 y desean tomar la avenida calle 53 al occidente deberán tomar transversal 25 al sur – diagonal 53C al oriente – carrera 24 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 2).

Quienes circulan en sentido oriente – occidente por la avenida calle 57 y toman la transversal 28 y carrera 28 al sur y avenida calle 53 al occidente, deberán tomar la carrera 21 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 2). Mapa 2.

Zonas Amarillas autorizadas

Los asistentes a los eventos podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación desde las 1:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. del día 20 de septiembre de 2025, las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos:

Transversal 28 entre calle 57 y transversal 25.

Diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24.

Acceso a residentes del sector afectado por el cierre

Según la propuesta de cierres viales, solo se verán afectados los predios localizados sobre el costado oriental de la transversal 28 entre carrera 28 y avenida calle 57, quienes a través del carril lento de la calzada oriental de la transversal 28 podrán circular a sus lugares de residencia.