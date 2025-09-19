Policía incauta más de 2 toneladas de estupefacientes y destruye 10 laboratorios coqueros

–En la vía Popayán-La Portada, sector Versalles, la Policía, en coordinación con el Ejército, incautó 1.300 kilos de marihuana que eran transportado en caleta de un camión. Según informó el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, el automotor provenía de Popayán y tendría como destino final Florencia (Caquetá).

En la acción conjunta de la fuerza pública fue capturado el conductor, quien recibiría 15 millones de pesos por el transporte del alijo.

De otro lado, en el sur del país, en la frontera con Brasil, fue interceptado un cargamento de más de una tonelada de estupefacientes que iban con destino al vecino país para su comercialización.

Gracias a información de inteligencia suministrada por el Centro de Fusión de la Amazonía de la Armada de Colombia, se alertó a la Policía Federal de Brasil, que realizó el decomiso de 1.397 kilogramos de marihuana tipo creepy y 40 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con información de inteligencia, este cargamento, avaluado en más de diez millones de dólares, pertenecería a organizaciones narcotraficantes de Brasil, que compran estas sustancias a los grupos criminales en Colombia.

En lo corrido de 2025, la Policía Nacional ha incautado 238 toneladas de marihuana.

Por otro lado el Ministerio de Defensa, reportó la destrucción de diez laboratorios para la producción de cocaína en una operación conjunta de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

La acción se desarrolló en zona rural del municipio de Puerto Rico, departamento del Meta. Estas infraestructuras pertenecían a la estructura ‘Marco Aurelio Buendía’, del Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las Farc.

Los laboratorios para la producción de clorhidrato de cocaína, contaban con una capacidad logística instalada en diez estructuras de madera, donde se producían aproximadamente 1.500 kilogramos mensuales de esta sustancia, con un valor estimado de más de 30 mil millones de pesos.