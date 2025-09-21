Equipo Bogotá logra seis cupos en la final nacional de los Juegos Intercolegiados 2025

Foto: IDRD

Un cierre histórico vivió la delegación del Equipo?Bogotá, liderado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en la fase regional de los Juegos Intercolegiados 2025, al clasificar seis equipos a la final nacional, cinco de ellos en categoría juvenil y uno en prejuvenil.

“Tenemos una oportunidad de oro para hacer historia. Con la clasificación de seis equipos, esta es una de las delegaciones más exitosas que Bogotá ha llevado a fase nacional. Tenacidad, firmeza, precisión, carácter, convicción y humildad son los valores que nos representan, y con ellos vamos a Cali a dejar en alto el nombre de nuestra ciudad”, señaló Daniel Andrés García Cañón, director del IDRD.

El camino hasta este logro estuvo marcado por la tenacidad y el esfuerzo de entrenadores, deportistas y equipos de apoyo, quienes con disciplina y carácter defendieron los colores de la ciudad en cada escenario.

Las selecciones clasificadas son:

Prejuvenil:

Fútbol de salón femenino – Colegio María Currea Manrique IED. (Ciudad Bolívar)

Juvenil:

Fútbol de salón femenino – Colegio Fernando Soto Aparicio (Kennedy).

Fútbol de salón masculino – Liceo Comercial Nuevo Alejandrino (Usme).

Fútbol femenino – IED Fe y Alegría José María Velázquez (Suba).

Baloncesto femenino – Colegio Monterrosales – Colegio Virtual Bogotá.

Baloncesto masculino – Colegio Monterrosales – Colegio Virtual Bogotá.

Con este resultado, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se alista para afrontar la fase nacional de los Juegos Intercolegiados 2025 con la confianza renovada y el respaldo de toda la ciudad, que gritó a todo pulmón.