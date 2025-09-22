Los Mercados Campesinos de Bogotá se toman la ciudad hasta el 30 de septiembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Visita los Mercados Campesinos de Bogotá que estarán disponibles del 18 al 30 de septiembre de 2025, con cerca de 300 productores y campesinos que ofrecerán frutas, verduras, lácteos, café, panadería, plantas y más, fortaleciendo la seguridad alimentaria y la economía rural. ¡Visita y compra de manos de quienes labran la tierra!

Los Mercados Campesinos son una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), que busca fortalecer la construcción de un modelo de desarrollo territorial campesino justo, favoreciendo a más de 2.000 familias provenientes de las localidades rurales de Bogotá y de 26 municipios de Cundinamarca. Además, mejorar la relación entre el campo y la ciudad, generando espacios de encuentro en torno a la tradición y la alimentación.

En esta programación hasta el 30 de septiembre de 2025, los Mercados Campesinos de Bogotá no solo se consolidan como un canal para la comercialización de frutas, verduras, lácteos, café, productos de panadería y plantas, sino también como escenarios donde se suma la música y la cultura, con presentaciones artísticas que acompañan la jornada de compra y venta.

El sábado 20 de septiembre, el mercado estará en el barrio La Felicidad, con un espacio abierto a la comunidad para disfrutar de alimentos frescos y actividades culturales. Ese mismo fin de semana, el domingo 21 de septiembre, las y los visitantes podrán visitar el mercado en Ciudadela Colsubsidio y en el parque Provenza Lagos de Córdoba.

La programación continúa el sábado 27 de septiembre en dos escenarios: la plazoleta de la calle 85 con carrera 15 y la plazoleta Lourdes; ambos con actividades culturales que acompañarán a los más de 300 productoras y productores campesinos participantes.

Finalmente, el domingo 28 de septiembre el parque de la urbanización Cedritos recibirá nuevamente el mercado campesino, integrando a las familias de la zona en un espacio que une tradición agrícola con expresiones culturales.