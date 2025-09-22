Perro y gato utilizados con pretexto de mendicidad en TransMilenio fueron rescatados

Foto: IDPYBA.

El Equipo de Reacción Inmediata y Pedagogía en TransMilenio rescató un gato y un perro que al parecer estaban siendo utilizados para pedir dinero con la excusa de brindarles cuidado a los animales.Los veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realizaron labores de valoración veterinaria al felino y al canino determinando que se encontraban en malas condiciones de salud.

Ante esta situación y con el concepto desfavorable del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), las unidades de la Policía de Bogotá presentes en la estación de la calle 22 realizaron la aprehensión de los animales dejándolos en custodia del Instituto.

El gato y el perro fueron trasladados a las instalaciones del Instituto con el fin de realizarles todas las pruebas y exámenes pertinentes para garantizar su protección y bienestar.

Se invita a la ciudadanía a denunciar y no patrocinar este tipo de maltrato animal como es el uso de perros o gatos para pedir plata en el sistema de transporte bogotano. Recuerda: ¡Tu ayuda no siempre ayuda!

¿Cómo reportar casos de maltrato animal en Bogotá?

Los ciudadanos pueden reportar casos de maltrato animal a través de:

– Línea Contra el Maltrato Animal (601) 439 9801.

– Línea de Emergencias 123 en caso de una urgencia vital.

– Correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

– Plataforma Bogotá te escucha de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde se pueden adjuntar fotos y/o videos como evidencia.